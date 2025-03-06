https://ria.ru/20250306/kanada-2003318038.html

В Канаде предупредили американцев о росте цен из-за импортных пошлин

В Канаде предупредили американцев о росте цен из-за импортных пошлин - РИА Новости, 06.03.2025

В Канаде предупредили американцев о росте цен из-за импортных пошлин

Американцев ждет рост стоимости автомобильного топлива, продуктов и жилья в результате введения импортных пошлин на канадские товары, считает министр... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T01:34:00+03:00

2025-03-06T01:34:00+03:00

2025-03-06T01:34:00+03:00

канада

сша

оттава

дональд трамп

мелани жоли

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Американцев ждет рост стоимости автомобильного топлива, продуктов и жилья в результате введения импортных пошлин на канадские товары, считает министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. "Мы являемся крупнейшим клиентом США… эти пошлины отражаются налогом на них, они будут платить больше на заправке, они будут платить больше в продуктовом магазине, они будут платить больше при покупке нового дома", - заявила она на конференции, посвященной американо-канадским отношениями. Трансляцию вело агентство CPAC. Глава МИД указала, что Оттава должна быть готовой к "непредсказуемости и хаосу", которые исходят от администрации президента США Дональда Трампа, а также призвала "давать отпор" Вашингтону. Ранее Трамп ввел 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики, мотивируя это необходимостью борьбы с наркотрафиком и нелегальной миграцией. Решение вызвало беспокойство у представителей автомобильной отрасли, которые предупреждали о возможном росте цен и снижении конкурентоспособности американских компаний. Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации (ВТО) против таможенных пошлин США, а также объявила о введении ответных мер в отношении американских товаров.

https://ria.ru/20250306/premer-2003315984.html

https://ria.ru/20250304/tryudo-2002884281.html

канада

сша

оттава

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канада, сша, оттава, дональд трамп, мелани жоли, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады