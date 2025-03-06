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Глава МИД Канады заявила, что страна становится все ближе к ЕС - РИА Новости, 06.03.2025
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00:51 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/kanada-2003314918.html
Глава МИД Канады заявила, что страна становится все ближе к ЕС
Глава МИД Канады заявила, что страна становится все ближе к ЕС - РИА Новости, 06.03.2025
Глава МИД Канады заявила, что страна становится все ближе к ЕС
Канада становится все ближе к Евросоюзу на фоне ситуации вокруг Украины и обострившихся торговых отношений с США, заявила глава канадского МИД Мелани Жоли. РИА Новости, 06.03.2025
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Канада становится все ближе к Евросоюзу на фоне ситуации вокруг Украины и обострившихся торговых отношений с США, заявила глава канадского МИД Мелани Жоли. "Нам следует быть все ближе к ЕС. У нас имеется соглашение о свободной торговле с ЕС… и очевидно, с учетом происходящего на Украине мы становимся все ближе и ближе к европейцам", - сообщила она на конференции, посвященной американо-канадским отношениями. Трансляцию ведет агентство CPAC. Жоли отметила, что Оттава намерена укрепить ЕС и Великобританию, добавив, что европейцы "действительно боятся угрозы, исходящей от России", ведя разговоры о собственных гарантиях безопасности. Ранее президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики, мотивируя это необходимостью борьбы с наркотрафиком и нелегальной миграцией. Решение вызвало беспокойство у представителей автомобильной отрасли, которые предупреждали о возможном росте цен и снижении конкурентоспособности американских компаний. Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации (ВТО) против таможенных пошлин США, а также объявила о введении ответных мер в отношении американских товаров. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250203/tramp-1997191944.html
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канада, сша, россия, мелани жоли, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, нато, всемирная торговая организация (вто)
Канада, США, Россия, Мелани Жоли, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Всемирная торговая организация (ВТО)
Глава МИД Канады заявила, что страна становится все ближе к ЕС

Глава МИД Жоли: Канада становится все ближе к ЕС из-за ситуации вокруг Украины

© AP Photo / Mike BlakeМинистр иностранных дел Канады Мелани Жоли
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Mike Blake
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Канада становится все ближе к Евросоюзу на фоне ситуации вокруг Украины и обострившихся торговых отношений с США, заявила глава канадского МИД Мелани Жоли.
"Нам следует быть все ближе к ЕС. У нас имеется соглашение о свободной торговле с ЕС… и очевидно, с учетом происходящего на Украине мы становимся все ближе и ближе к европейцам", - сообщила она на конференции, посвященной американо-канадским отношениями. Трансляцию ведет агентство CPAC.
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Трамп предложил Канаде войти в состав США во избежание торговых пошлин
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Жоли отметила, что Оттава намерена укрепить ЕС и Великобританию, добавив, что европейцы "действительно боятся угрозы, исходящей от России", ведя разговоры о собственных гарантиях безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики, мотивируя это необходимостью борьбы с наркотрафиком и нелегальной миграцией. Решение вызвало беспокойство у представителей автомобильной отрасли, которые предупреждали о возможном росте цен и снижении конкурентоспособности американских компаний.
Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации (ВТО) против таможенных пошлин США, а также объявила о введении ответных мер в отношении американских товаров.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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Канада заявила, что пошлины США станут угрозой ее существованию
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КанадаСШАРоссияМелани ЖолиДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюзНАТОВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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