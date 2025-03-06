https://ria.ru/20250306/kanada-2003313706.html
В МИД Канады заявили, что не будут договариваться с США в ущерб себе
В МИД Канады заявили, что не будут договариваться с США в ущерб себе - РИА Новости, 06.03.2025
В МИД Канады заявили, что не будут договариваться с США в ущерб себе
Канада и США продолжают обсуждение введенных пошлин на товары двух стран, но Оттава не станет договариваться в ущерб своим интересам, заявила глава канадского... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T00:32:00+03:00
2025-03-06T00:32:00+03:00
2025-03-06T00:32:00+03:00
канада
сша
оттава
мелани жоли
марко рубио
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Канада и США продолжают обсуждение введенных пошлин на товары двух стран, но Оттава не станет договариваться в ущерб своим интересам, заявила глава канадского МИД Мелани Жоли. "Переговоры продолжаются. В конечном счете только президент (США Дональд) Трамп и премьер-министр (Канады Джастин) Трюдо заключат соглашение… но позвольте мне быть откровенной - мы никогда не будет вести переговоры в ущерб себе", - сообщила она на конференции, посвященной американо-канадским отношениями. Жоли добавила, что провела телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, Трюдо в среду созвонился с Трампом, а канадский министр финансов Доминик Леблан созвонился с главой американского минторга Говардом Латником для обсуждения проблемы импортных пошлин. Ранее Трамп ввел 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики, мотивируя это необходимостью борьбы с наркотрафиком и нелегальной миграцией. Решение вызвало беспокойство у представителей автомобильной отрасли, которые предупреждали о возможном росте цен и снижении конкурентоспособности американских компаний. Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации (ВТО) против таможенных пошлин США, а также объявила о введении ответных мер.
https://ria.ru/20250304/poshliny-2003062262.html
https://ria.ru/20250304/tramp-2003059714.html
канада
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канада, сша, оттава, мелани жоли, марко рубио, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Канада, США, Оттава, Мелани Жоли, Марко Рубио, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
В МИД Канады заявили, что не будут договариваться с США в ущерб себе
Глава МИД Жоли: Канада не станет договариваться с США по пошлинам в ущерб себе