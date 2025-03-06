https://ria.ru/20250306/kalyuzhnyy-2003390731.html

Актер Калюжный приехал к следователю с адвокатом

Актер Калюжный приехал к следователю с адвокатом - РИА Новости, 06.03.2025

Актер Калюжный приехал к следователю с адвокатом

Актер сериала "Вампиры средней полосы" Глеб Калюжный находится с адвокатом у следователя, решается вопрос об отправке в армию, либо уголовной ответственности,... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:31:00+03:00

2025-03-06T13:31:00+03:00

2025-03-06T13:36:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Актер сериала "Вампиры средней полосы" Глеб Калюжный находится с адвокатом у следователя, решается вопрос об отправке в армию, либо уголовной ответственности, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Калюжный сейчас находится с адвокатом у следователя. Решается, идет ли он служить в армию или понесет уголовную ответственность", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что Калюжный приехал к следователю сам.Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Калюжный в октябре был уведомлен о необходимости явиться в военкомат, однако не явился. Против него возбудили уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии.

https://ria.ru/20231215/mvd-1915977896.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия