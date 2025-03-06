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Актер Калюжный приехал к следователю с адвокатом
Актер Калюжный приехал к следователю с адвокатом - РИА Новости, 06.03.2025
Актер Калюжный приехал к следователю с адвокатом
Актер сериала "Вампиры средней полосы" Глеб Калюжный находится с адвокатом у следователя, решается вопрос об отправке в армию, либо уголовной ответственности,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:31:00+03:00
2025-03-06T13:31:00+03:00
2025-03-06T13:36:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Актер сериала "Вампиры средней полосы" Глеб Калюжный находится с адвокатом у следователя, решается вопрос об отправке в армию, либо уголовной ответственности, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Калюжный сейчас находится с адвокатом у следователя. Решается, идет ли он служить в армию или понесет уголовную ответственность", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что Калюжный приехал к следователю сам.Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Калюжный в октябре был уведомлен о необходимости явиться в военкомат, однако не явился. Против него возбудили уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Актер Калюжный приехал к следователю с адвокатом
Актер Калюжный приехал к следователю с адвокатом после неявки в военкомат
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Актер сериала "Вампиры средней полосы" Глеб Калюжный находится с адвокатом у следователя, решается вопрос об отправке в армию, либо уголовной ответственности, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Калюжный сейчас находится с адвокатом у следователя. Решается, идет ли он служить в армию или понесет уголовную ответственность", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Калюжный приехал к следователю сам.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Калюжный в октябре был уведомлен о необходимости явиться в военкомат, однако не явился. Против него возбудили уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии.