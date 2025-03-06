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Актер Калюжный приехал к следователю с адвокатом - РИА Новости, 06.03.2025
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13:31 06.03.2025 (обновлено: 13:36 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/kalyuzhnyy-2003390731.html
Актер Калюжный приехал к следователю с адвокатом
Актер Калюжный приехал к следователю с адвокатом - РИА Новости, 06.03.2025
Актер Калюжный приехал к следователю с адвокатом
Актер сериала "Вампиры средней полосы" Глеб Калюжный находится с адвокатом у следователя, решается вопрос об отправке в армию, либо уголовной ответственности,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:31:00+03:00
2025-03-06T13:36:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Актер сериала "Вампиры средней полосы" Глеб Калюжный находится с адвокатом у следователя, решается вопрос об отправке в армию, либо уголовной ответственности, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Калюжный сейчас находится с адвокатом у следователя. Решается, идет ли он служить в армию или понесет уголовную ответственность", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что Калюжный приехал к следователю сам.Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Калюжный в октябре был уведомлен о необходимости явиться в военкомат, однако не явился. Против него возбудили уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Актер Калюжный приехал к следователю с адвокатом

Актер Калюжный приехал к следователю с адвокатом после неявки в военкомат

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Глеб Калюжный
Актер Глеб Калюжный - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Глеб Калюжный. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Актер сериала "Вампиры средней полосы" Глеб Калюжный находится с адвокатом у следователя, решается вопрос об отправке в армию, либо уголовной ответственности, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Калюжный сейчас находится с адвокатом у следователя. Решается, идет ли он служить в армию или понесет уголовную ответственность", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Калюжный приехал к следователю сам.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Калюжный в октябре был уведомлен о необходимости явиться в военкомат, однако не явился. Против него возбудили уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии.
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