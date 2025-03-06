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Уголовное дело против актера Калюжного возбудили из-за неявки в военкомат

Уголовное дело против актера Калюжного возбудили из-за неявки в военкомат - РИА Новости, 06.03.2025

Уголовное дело против актера Калюжного возбудили из-за неявки в военкомат

Актер Глеб Калюжный, известный по сериалу "Вампиры средней полосы", стал фигурантом уголовного дела из-за неявки в военкомат, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T09:16:00+03:00

2025-03-06T09:16:00+03:00

2025-03-06T14:14:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Актер Глеб Калюжный, известный по сериалу "Вампиры средней полосы", стал фигурантом уголовного дела из-за неявки в военкомат, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "По данным следствия, Глеб Калюжный в октябре прошлого года был уведомлен о необходимости явиться в военкомат, однако не явился", — рассказал собеседник агентства.По его словам, у актера не было оснований для отсрочки или освобождения от службы.О возбуждении дела против Калюжного стало известно накануне вечером. Максимальное наказание по статье "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы" — два года лишения свободы.

https://ria.ru/20241002/chekaliny-1975873213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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