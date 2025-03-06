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Уголовное дело против актера Калюжного возбудили из-за неявки в военкомат - РИА Новости, 06.03.2025
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09:16 06.03.2025 (обновлено: 14:14 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/kalyuzhnyy-2003342568.html
Уголовное дело против актера Калюжного возбудили из-за неявки в военкомат
Уголовное дело против актера Калюжного возбудили из-за неявки в военкомат - РИА Новости, 06.03.2025
Уголовное дело против актера Калюжного возбудили из-за неявки в военкомат
Актер Глеб Калюжный, известный по сериалу "Вампиры средней полосы", стал фигурантом уголовного дела из-за неявки в военкомат, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T09:16:00+03:00
2025-03-06T14:14:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Актер Глеб Калюжный, известный по сериалу "Вампиры средней полосы", стал фигурантом уголовного дела из-за неявки в военкомат, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. &quot;По данным следствия, Глеб Калюжный в октябре прошлого года был уведомлен о необходимости явиться в военкомат, однако не явился&quot;, — рассказал собеседник агентства.По его словам, у актера не было оснований для отсрочки или освобождения от службы.О возбуждении дела против Калюжного стало известно накануне вечером. Максимальное наказание по статье "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы" — два года лишения свободы.
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Шоубиз, Происшествия
Уголовное дело против актера Калюжного возбудили из-за неявки в военкомат

Против актера Калюжного возбудили дело из-за неявки в военкомат осенью 2024 года

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Глеб Калюжный
Актер Глеб Калюжный - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Актер Глеб Калюжный, известный по сериалу "Вампиры средней полосы", стал фигурантом уголовного дела из-за неявки в военкомат, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«

"По данным следствия, Глеб Калюжный в октябре прошлого года был уведомлен о необходимости явиться в военкомат, однако не явился", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, у актера не было оснований для отсрочки или освобождения от службы.
О возбуждении дела против Калюжного стало известно накануне вечером. Максимальное наказание по статье "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы" — два года лишения свободы.
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Источник: на Чекалиных завели дело за перевод по подложным документам
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