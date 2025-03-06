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"Сложное решение". Каллас сообщила Украине неприятные новости - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:46 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/kallas-2003409192.html
"Сложное решение". Каллас сообщила Украине неприятные новости
"Сложное решение". Каллас сообщила Украине неприятные новости - РИА Новости, 06.03.2025
"Сложное решение". Каллас сообщила Украине неприятные новости
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что согласие по инициативе военной помощи Киеву на саммите достичь будет сложно, идет поиск решений для обхода его... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:46:00+03:00
2025-03-06T14:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кайя каллас
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что согласие по инициативе военной помощи Киеву на саммите достичь будет сложно, идет поиск решений для обхода его блокирования со стороны "одной страны". "Да, это сложное решение, поэтому мы рассматриваем новые разные инициативы, включая коалицию желающих, чтобы одна страна не могла блокировать другие", - сообщила она перед началом в Брюсселе специального саммита, посвященного Украине и европейской безопасности.
https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html
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в мире, украина, кайя каллас, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кайя Каллас, Евросоюз
"Сложное решение". Каллас сообщила Украине неприятные новости

Каллас: на саммите ЕС будет сложно достичь согласия по военной помощи Украине

© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кая Каллас
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что согласие по инициативе военной помощи Киеву на саммите достичь будет сложно, идет поиск решений для обхода его блокирования со стороны "одной страны".
"Да, это сложное решение, поэтому мы рассматриваем новые разные инициативы, включая коалицию желающих, чтобы одна страна не могла блокировать другие", - сообщила она перед началом в Брюсселе специального саммита, посвященного Украине и европейской безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКайя КалласЕвросоюз
 
 
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