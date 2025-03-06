https://ria.ru/20250306/kallas-2003409192.html

"Сложное решение". Каллас сообщила Украине неприятные новости

"Сложное решение". Каллас сообщила Украине неприятные новости - РИА Новости, 06.03.2025

"Сложное решение". Каллас сообщила Украине неприятные новости

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что согласие по инициативе военной помощи Киеву на саммите достичь будет сложно, идет поиск решений для обхода его... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T14:46:00+03:00

2025-03-06T14:46:00+03:00

2025-03-06T14:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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кайя каллас

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что согласие по инициативе военной помощи Киеву на саммите достичь будет сложно, идет поиск решений для обхода его блокирования со стороны "одной страны". "Да, это сложное решение, поэтому мы рассматриваем новые разные инициативы, включая коалицию желающих, чтобы одна страна не могла блокировать другие", - сообщила она перед началом в Брюсселе специального саммита, посвященного Украине и европейской безопасности.

https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html

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в мире, украина, кайя каллас, евросоюз