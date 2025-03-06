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Ярослава Качиньского лишили депутатской неприкосновенности - РИА Новости, 06.03.2025
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20:39 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/kachinskiy-2003499102.html
Ярослава Качиньского лишили депутатской неприкосновенности
Ярослава Качиньского лишили депутатской неприкосновенности - РИА Новости, 06.03.2025
Ярослава Качиньского лишили депутатской неприкосновенности
Председателя крупнейшей польской оппозиционной партии Ярослава Качиньского лишили депутатской неприкосновенности из-за обвинений в причастности к неправомерному РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T20:39:00+03:00
2025-03-06T20:39:00+03:00
в мире
польша
ярослав качиньский
матеуш моравецкий
дональд туск
европарламент
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ВАРШАВА, 6 мар – РИА Новости. Председателя крупнейшей польской оппозиционной партии Ярослава Качиньского лишили депутатской неприкосновенности из-за обвинений в причастности к неправомерному использованию израильского программного обеспечения Pegasus. Как следует из трансляции заседания, за проголосовали 236 депутатов, против - 200. Трое воздержались. Спецслужбы Польши прослушивали с помощью Pegasus экс-премьера республики Матеуша Моравецкого, нынешнего премьер-министра Дональда Туска, других политиков, а также бизнесменов, адвокатов, журналистов, общественных деятелей. С обвинениями в адрес Качиньского выступил действующий депутат Европарламента Кшиштоф Брейза, который подвергся такой прослушке. Ранее Качиньский сообщил, что обладает очень поверхностными сведениями о программном обеспечении Pegasus, которые он якобы почерпнул исключительно из открытых источников. Он также заверил, что не принимал участие в принятии решения о закупке этого ПО. Политик утверждает, что польские власти использовали Pegasus исключительно для преследования преступников. Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах.
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в мире, польша, ярослав качиньский, матеуш моравецкий, дональд туск, европарламент
В мире, Польша, Ярослав Качиньский, Матеуш Моравецкий, Дональд Туск, Европарламент
Ярослава Качиньского лишили депутатской неприкосновенности

Главу оппозиционной партии Польши Качиньского лишили неприкосновенности

© AP Photo / Czarek SokolowskiЛидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши Право и справедливость Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 мар – РИА Новости. Председателя крупнейшей польской оппозиционной партии Ярослава Качиньского лишили депутатской неприкосновенности из-за обвинений в причастности к неправомерному использованию израильского программного обеспечения Pegasus.
Как следует из трансляции заседания, за проголосовали 236 депутатов, против - 200. Трое воздержались.
Спецслужбы Польши прослушивали с помощью Pegasus экс-премьера республики Матеуша Моравецкого, нынешнего премьер-министра Дональда Туска, других политиков, а также бизнесменов, адвокатов, журналистов, общественных деятелей. С обвинениями в адрес Качиньского выступил действующий депутат Европарламента Кшиштоф Брейза, который подвергся такой прослушке.
Ранее Качиньский сообщил, что обладает очень поверхностными сведениями о программном обеспечении Pegasus, которые он якобы почерпнул исключительно из открытых источников. Он также заверил, что не принимал участие в принятии решения о закупке этого ПО. Политик утверждает, что польские власти использовали Pegasus исключительно для преследования преступников.
Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах.
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В миреПольшаЯрослав КачиньскийМатеуш МоравецкийДональд ТускЕвропарламент
 
 
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