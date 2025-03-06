https://ria.ru/20250306/kachinskiy-2003499102.html

Ярослава Качиньского лишили депутатской неприкосновенности

Ярослава Качиньского лишили депутатской неприкосновенности - РИА Новости, 06.03.2025

Ярослава Качиньского лишили депутатской неприкосновенности

Председателя крупнейшей польской оппозиционной партии Ярослава Качиньского лишили депутатской неприкосновенности из-за обвинений в причастности к неправомерному РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T20:39:00+03:00

2025-03-06T20:39:00+03:00

2025-03-06T20:39:00+03:00

в мире

польша

ярослав качиньский

матеуш моравецкий

дональд туск

европарламент

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ВАРШАВА, 6 мар – РИА Новости. Председателя крупнейшей польской оппозиционной партии Ярослава Качиньского лишили депутатской неприкосновенности из-за обвинений в причастности к неправомерному использованию израильского программного обеспечения Pegasus. Как следует из трансляции заседания, за проголосовали 236 депутатов, против - 200. Трое воздержались. Спецслужбы Польши прослушивали с помощью Pegasus экс-премьера республики Матеуша Моравецкого, нынешнего премьер-министра Дональда Туска, других политиков, а также бизнесменов, адвокатов, журналистов, общественных деятелей. С обвинениями в адрес Качиньского выступил действующий депутат Европарламента Кшиштоф Брейза, который подвергся такой прослушке. Ранее Качиньский сообщил, что обладает очень поверхностными сведениями о программном обеспечении Pegasus, которые он якобы почерпнул исключительно из открытых источников. Он также заверил, что не принимал участие в принятии решения о закупке этого ПО. Политик утверждает, что польские власти использовали Pegasus исключительно для преследования преступников. Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах.

https://ria.ru/20250221/polsha-2000675756.html

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в мире, польша, ярослав качиньский, матеуш моравецкий, дональд туск, европарламент