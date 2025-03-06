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В Башкирии спасатели выловили кабанчика, бегавшего по городу
В Башкирии спасатели выловили кабанчика, бегавшего по городу - РИА Новости, 06.03.2025
В Башкирии спасатели выловили кабанчика, бегавшего по городу
Спасатели в башкирском Салавате выловили молодого кабана, который разгуливал по городу, и выпустили в лес, сообщает мэрия Салавата. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:36:00+03:00
2025-03-06T12:36:00+03:00
2025-03-06T12:36:00+03:00
происшествия
салават
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УФА, 6 мар – РИА Новости. Спасатели в башкирском Салавате выловили молодого кабана, который разгуливал по городу, и выпустили в лес, сообщает мэрия Салавата. На странице в "ВКонтакте" мэрия Салавата выложила ролик, в котором около 10 мужчин с сетями и мешком на заснеженной территории пытаются поймать резвого молодого кабана, пока наконец кабанчик не оказывается в мешке. "Сегодня наши смелые спасатели поймали дикого зверя — лесного кабанчика, который был найден в Салавате. Скорее всего, он отбился от стаи и забрел в городские пределы. После проверки состояния здоровья животного, спасатели выпустили его за пределами города Салават, вернув в его естественную среду обитания", - сообщила городская мэрия. В управлении гражданской защиты Салавата агентству сообщили, что животное ловили утром. "Горожане сообщили спасателям, что видели кабанчика и на оживленной улице, и во дворах жилых домов, также он был замечен на территории школы. Все завершилось хорошо, дикое животное в лесу", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250227/rosprirodnadzor-2001847822.html
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Ловля кабанчика в городе Салават
В городе Салават (Башкирия) сегодня все утро ловили кабанчика. В мэрии говорят, что он, по-видимому, отбился от стаи и забрел к людям. Пойманное и испуганное животное уже выпустили в лес.
2025-03-06T12:36
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происшествия, салават
В Башкирии спасатели выловили кабанчика, бегавшего по городу
В Башкирии спасатели выловили кабанчика, бегавшего по Салавату