https://ria.ru/20250306/istrebiteli-2003423932.html

Бельгия планирует поставить Украине истребители F-16, готовые к бою

Бельгия планирует поставить Украине истребители F-16, готовые к бою - РИА Новости, 06.03.2025

Бельгия планирует поставить Украине истребители F-16, готовые к бою

Бельгия планирует поставить Украине в этом году запчасти F-16, а в 2026 - сами истребители, готовые к бою, заявил премьер-министр страны Барт де Вевер. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T15:55:00+03:00

2025-03-06T15:55:00+03:00

2025-03-06T15:56:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Бельгия планирует поставить Украине в этом году запчасти F-16, а в 2026 - сами истребители, готовые к бою, заявил премьер-министр страны Барт де Вевер. "Мы поставим F-16…Мы сделаем это как можно скорее. Мы уже заняты тренировками, мы обучаем пилотов. Мы поставим Украине запасные части. И я не исключаю, что F-16 отправятся в Киев в этом году. Или на Украину. Но, скорее, пока это будут запчасти. Однако в следующем году мы уже поставим самолеты, готовые к бою", - сказал премьер журналистам перед саммитом ЕС в Брюсселе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html

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