https://ria.ru/20250306/ip-2003327978.html

Число ИП в России в начале 2025 года превысило 4,5 миллиона

Число ИП в России в начале 2025 года превысило 4,5 миллиона - РИА Новости, 06.03.2025

Число ИП в России в начале 2025 года превысило 4,5 миллиона

Количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в России за три года выросло на 23% и к началу 2025 года превысило 4,5 миллиона, говорится в исследовании... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T05:25:00+03:00

2025-03-06T05:25:00+03:00

2025-03-06T05:25:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в России за три года выросло на 23% и к началу 2025 года превысило 4,5 миллиона, говорится в исследовании аналитиков системы проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которым ознакомилось РИА Новости. "Исследование показало, что за последние три года (с 2022-го по 2025 год) общее количество индивидуальных предпринимателей в России стало больше на 23,07%", - сообщают авторы. По их данным, если на начало 2022 года в России общее количество ИП превышало 3,707 миллиона, то 1 января 2025 года их было уже 4,563 миллиона. За прошлый год, по данным аналитиков, было зарегистрировано более 978 тысяч новых ИП. Эксперты проанализировали гендерный состав предпринимателей и выяснили, что мужчин в этой сфере, как правило, немного больше, чем женщин: в 2024 году на первых пришлось почти 497 тысяч новых регистраций. Пик регистраций новых ИП в России пришелся на 2023 год - тогда появилось более 980 тысяч новых предпринимателей. Статистика в указанном году отличилась от привычной: тогда женщины зарегистрировали почти 498 тысяч ИП, то есть чуть больше половины. "Гендерное разделение бизнеса плавно идет к равномерному соотношению сторон. Мы видим, что количество женщин и мужчин, оформленных как ИП, примерно одинаково", - комментирует итоги исследования эксперт "Контур.Фокуса" Антон Яковлев. Причем, по его словам, тенденцией последних лет стало освоение женщинами новых видов коммерческой деятельности. Самым популярным направлением бизнеса среди женщин, по данным авторов исследования, является розничная торговля, на втором месте по популярности - предоставление услуг, затем - операции с недвижимым имуществом, деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, а также предоставление продуктов питания и напитков. В числе топовых направлений бизнеса у женщин также - оптовая торговля и строительные работы.

https://ria.ru/20250128/vznosy-1899033536.html

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