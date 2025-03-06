https://ria.ru/20250306/ingushetija-2003442154.html
В Ингушетии возбудили дело о хищении при реконструкции школы
В Ингушетии возбудили дело о хищении при реконструкции школы - РИА Новости, 06.03.2025
В Ингушетии возбудили дело о хищении при реконструкции школы
Следователи в Ингушетии по материалам прокуратуры возбудили уголовное дело по факту хищения более 14,7 миллиона рублей бюджетных средств, выделенных на... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:59:00+03:00
2025-03-06T16:59:00+03:00
2025-03-06T16:59:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 6 мар – РИА Новости. Следователи в Ингушетии по материалам прокуратуры возбудили уголовное дело по факту хищения более 14,7 миллиона рублей бюджетных средств, выделенных на реконструкцию школы в Назрановском районе, сообщило надзорное ведомство региона. По данным следствия, в 2019 году минстроем Ингушетии и подрядной коммерческой организацией был заключен госконтракт на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Назрани. "Согласно проектно-сметной документации и актам приемки выполненных строительных работ реконструкция школы проведена в полном объеме, заказчиком произведена оплата. Однако в ходе прокурорской проверки выявлен факт завышения объемов и стоимости выполненных работ на сумму свыше 14,7 миллиона рублей, которые были похищены коммерческой организацией", - говорится в сообщении. По информации регионального СУСК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. "По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе принимаются меры по возмещению имущественного вреда, причиненного преступлением", - отметили в следственном управлении.
https://ria.ru/20250306/sledstvie-2003391187.html
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происшествия, россия, назрановский район, назрань
Происшествия, Россия, Назрановский район, Назрань
В Ингушетии возбудили дело о хищении при реконструкции школы
В Ингушетии возбудили дело о хищении 14,7 млн рублей при реконструкции школы