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"Ингосстрах" представил эксклюзивный подарочный сертификат
"Ингосстрах" представил эксклюзивный подарочный сертификат - РИА Новости, 06.03.2025
"Ингосстрах" представил эксклюзивный подарочный сертификат
"Ингосстрах" презентует эксклюзивный цифровой сертификат, который поможет избежать трудностей при выборе подарка на любые праздники, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:59:00+03:00
2025-03-06T14:59:00+03:00
2025-03-06T14:59:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. "Ингосстрах" презентует эксклюзивный цифровой сертификат, который поможет избежать трудностей при выборе подарка на любые праздники, сообщает пресс-служба компании.Приобрести сертификат СПАО "Ингосстраха" можно на сайте, для этого нужно выбрать один из заранее предложенных дизайнов и любой номинал. При покупке можно добавить текст поздравления, который будет отправлен получателю вместе с подарком. В завершении важно корректно указать электронную почту, желаемую дату и время отправки подарка."Подарочный сертификат "Ингосстраха" позволяет оплатить полную стоимость страхового полиса. При желании можно выбрать несколько продуктов компании: сертификат работает как кошелек – после каждой покупки баланс сокращается на сумму оплаченного полиса. Сертификат активируется на следующий день после получения", — рассказал первый заместитель генерального директора "Ингосстраха" Иван Матвеев.Он добавил, что подарочный сертификат "Ингосстраха" позволит клиентам компании проявить заботу о близких, подарив им уверенность и финансовую защиту в любых непредвиденных ситуациях.Срок действия сертификата – 12 месяцев.Реклама, СПАО "Ингосстрах", ОГРН: 1027739362474, 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. Erid: F7NfYUJCUneRHUBNHR9y
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ингосстрах
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. "Ингосстрах" презентует эксклюзивный цифровой сертификат, который поможет избежать трудностей при выборе подарка на любые праздники, сообщает пресс-служба компании.
Приобрести сертификат СПАО "Ингосстраха" можно на сайте
, для этого нужно выбрать один из заранее предложенных дизайнов и любой номинал. При покупке можно добавить текст поздравления, который будет отправлен получателю вместе с подарком. В завершении важно корректно указать электронную почту, желаемую дату и время отправки подарка.
"Подарочный сертификат "Ингосстраха" позволяет оплатить полную стоимость страхового полиса. При желании можно выбрать несколько продуктов компании: сертификат работает как кошелек – после каждой покупки баланс сокращается на сумму оплаченного полиса. Сертификат активируется на следующий день после получения", — рассказал первый заместитель генерального директора "Ингосстраха" Иван Матвеев.
Он добавил, что подарочный сертификат "Ингосстраха" позволит клиентам компании проявить заботу о близких, подарив им уверенность и финансовую защиту в любых непредвиденных ситуациях.
Срок действия сертификата – 12 месяцев.
Реклама, СПАО "Ингосстрах", ОГРН: 1027739362474, 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. Erid: F7NfYUJCUneRHUBNHR9y