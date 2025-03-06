https://ria.ru/20250306/ingosstrakh-2003402302.html

"Ингосстрах" представил эксклюзивный подарочный сертификат

"Ингосстрах" представил эксклюзивный подарочный сертификат - РИА Новости, 06.03.2025

"Ингосстрах" представил эксклюзивный подарочный сертификат

"Ингосстрах" презентует эксклюзивный цифровой сертификат, который поможет избежать трудностей при выборе подарка на любые праздники, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T14:59:00+03:00

2025-03-06T14:59:00+03:00

2025-03-06T14:59:00+03:00

москва

ингосстрах

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. "Ингосстрах" презентует эксклюзивный цифровой сертификат, который поможет избежать трудностей при выборе подарка на любые праздники, сообщает пресс-служба компании.Приобрести сертификат СПАО "Ингосстраха" можно на сайте, для этого нужно выбрать один из заранее предложенных дизайнов и любой номинал. При покупке можно добавить текст поздравления, который будет отправлен получателю вместе с подарком. В завершении важно корректно указать электронную почту, желаемую дату и время отправки подарка."Подарочный сертификат "Ингосстраха" позволяет оплатить полную стоимость страхового полиса. При желании можно выбрать несколько продуктов компании: сертификат работает как кошелек – после каждой покупки баланс сокращается на сумму оплаченного полиса. Сертификат активируется на следующий день после получения", — рассказал первый заместитель генерального директора "Ингосстраха" Иван Матвеев.Он добавил, что подарочный сертификат "Ингосстраха" позволит клиентам компании проявить заботу о близких, подарив им уверенность и финансовую защиту в любых непредвиденных ситуациях.Срок действия сертификата – 12 месяцев.Реклама, СПАО "Ингосстрах", ОГРН: 1027739362474, 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. Erid: F7NfYUJCUneRHUBNHR9y

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, ингосстрах