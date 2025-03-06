https://ria.ru/20250306/infektsiya-2003505644.html

В Москве начали эпидрасследование из-за кишечной инфекции у студентов МГУ

В Москве начали эпидрасследование из-за кишечной инфекции у студентов МГУ - РИА Новости, 06.03.2025

В Москве начали эпидрасследование из-за кишечной инфекции у студентов МГУ

Столичное управление Роспотребнадзора начало эпидрасследование из-за случаев кишечной инфекции у студентов МГУ, предположительно, в результате которой шесть... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T22:13:00+03:00

2025-03-06T22:13:00+03:00

2025-03-06T22:24:00+03:00

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Столичное управление Роспотребнадзора начало эпидрасследование из-за случаев кишечной инфекции у студентов МГУ, предположительно, в результате которой шесть человек госпитализировали, сообщается на сайте московского ведомства.Там уточнили, что в четверг вечером в столичный Роспотребнадзор поступила информация из департамента здравоохранения Москвы о госпитализации четырех студентов и далее в течение часа еще о двух студентах из МГУ с легкой клиникой заболевания кишечной инфекцией. Все они питались в столовой в здании МГУ, которая расположена по адресу: Ленинские горы, дом 1, строение 3 . Предприятие не подавало уведомление о начале предпринимательской деятельности."Управление при получении информации незамедлительно приступило к проведению эпидемиологического расследования в столовой и в общежитии МГУ, расположенному по адресу: Ломоносовский проспект дом 27, корпус 11. Проводится анализ имеющихся данных о заболевших, в столовой отбираются пробы пищевой продукции, а также биоматериал у заболевших и персонала для проведения лабораторных исследований. Столовая будет опечатана", - говорится в тексте.В МГУ проводится медицинский осмотр студентов, проживающих в общежитии на Ломоносовском проспекте.

https://ria.ru/20250228/infektsiya-2002115908.html

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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия