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В Москве начали эпидрасследование из-за кишечной инфекции у студентов МГУ - РИА Новости, 06.03.2025
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22:13 06.03.2025 (обновлено: 22:24 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/infektsiya-2003505644.html
В Москве начали эпидрасследование из-за кишечной инфекции у студентов МГУ
В Москве начали эпидрасследование из-за кишечной инфекции у студентов МГУ - РИА Новости, 06.03.2025
В Москве начали эпидрасследование из-за кишечной инфекции у студентов МГУ
Столичное управление Роспотребнадзора начало эпидрасследование из-за случаев кишечной инфекции у студентов МГУ, предположительно, в результате которой шесть... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T22:13:00+03:00
2025-03-06T22:24:00+03:00
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Столичное управление Роспотребнадзора начало эпидрасследование из-за случаев кишечной инфекции у студентов МГУ, предположительно, в результате которой шесть человек госпитализировали, сообщается на сайте московского ведомства.Там уточнили, что в четверг вечером в столичный Роспотребнадзор поступила информация из департамента здравоохранения Москвы о госпитализации четырех студентов и далее в течение часа еще о двух студентах из МГУ с легкой клиникой заболевания кишечной инфекцией. Все они питались в столовой в здании МГУ, которая расположена по адресу: Ленинские горы, дом 1, строение 3 . Предприятие не подавало уведомление о начале предпринимательской деятельности."Управление при получении информации незамедлительно приступило к проведению эпидемиологического расследования в столовой и в общежитии МГУ, расположенному по адресу: Ломоносовский проспект дом 27, корпус 11. Проводится анализ имеющихся данных о заболевших, в столовой отбираются пробы пищевой продукции, а также биоматериал у заболевших и персонала для проведения лабораторных исследований. Столовая будет опечатана", - говорится в тексте.В МГУ проводится медицинский осмотр студентов, проживающих в общежитии на Ломоносовском проспекте.
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Москве начали эпидрасследование из-за кишечной инфекции у студентов МГУ

Роспотребнадзор начал эпидрасследование из-за кишечной инфекции у студентов МГУ

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкРоспотребнадзор
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Роспотребнадзор. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Столичное управление Роспотребнадзора начало эпидрасследование из-за случаев кишечной инфекции у студентов МГУ, предположительно, в результате которой шесть человек госпитализировали, сообщается на сайте московского ведомства.
Там уточнили, что в четверг вечером в столичный Роспотребнадзор поступила информация из департамента здравоохранения Москвы о госпитализации четырех студентов и далее в течение часа еще о двух студентах из МГУ с легкой клиникой заболевания кишечной инфекцией. Все они питались в столовой в здании МГУ, которая расположена по адресу: Ленинские горы, дом 1, строение 3 . Предприятие не подавало уведомление о начале предпринимательской деятельности.
"Управление при получении информации незамедлительно приступило к проведению эпидемиологического расследования в столовой и в общежитии МГУ, расположенному по адресу: Ломоносовский проспект дом 27, корпус 11. Проводится анализ имеющихся данных о заболевших, в столовой отбираются пробы пищевой продукции, а также биоматериал у заболевших и персонала для проведения лабораторных исследований. Столовая будет опечатана", - говорится в тексте.
В МГУ проводится медицинский осмотр студентов, проживающих в общежитии на Ломоносовском проспекте.
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