https://ria.ru/20250306/ikra-2003413475.html

В Хабаровском крае пресекли незаконный оборот черной икры

В Хабаровском крае пресекли незаконный оборот черной икры - РИА Новости, 06.03.2025

В Хабаровском крае пресекли незаконный оборот черной икры

Преступная группа из шести человек с более чем 330 килограммами черной икры на сумму свыше 3,4 миллионов рублей задержана в Комсомольске-на-Амуре, сообщает... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T15:03:00+03:00

2025-03-06T15:03:00+03:00

2025-03-06T15:03:00+03:00

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хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 6 мар - РИА Новости. Преступная группа из шести человек с более чем 330 килограммами черной икры на сумму свыше 3,4 миллионов рублей задержана в Комсомольске-на-Амуре, сообщает прокуратура Хабаровского края. Группе преступников из шести человек помогали два водителя. Все они обвиняются в незаконном обороте водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ (часть 3 статьи 258.1 УК РФ). Преступления совершались с сентября по октябрь 2023 года. "Участники организованной группы приобрели в Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе свыше 332 килограммов осетровой икры стоимостью свыше 3,4 миллионов рублей... В Хабаровске на стоянке водители были задержаны правоохранительными органами, фрагменты рыб и икра изъяты из незаконного оборота", - сообщили в ведомстве. По данным надзорного ведомства, в интересах другой преступной группы, эти преступники перевезли в Хабаровск 440 туш рыбы калуги и амурского осетра (более 12 тонн), 33 мешка с частями осетровых весом 745,3 килограмма и 794 контейнера с черной икрой (свыше 397 килограммов). Часть продукции соучастники перевезли и хранили на складе в Комсомольске-на-Амуре, оставшуюся часть упаковали для транспортировки в Московский регион. Как сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО, ранее перед судом предстал участник организованной группы, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве. Материалы уголовного дела в отношении других соучастников, груз которых также перевозили фигуранты, выделены и направлены для производства расследования по компетенции. В следственном управлении РИА Новости уточнили, что изъятая партия икры, "крупная, но не огромная". Происходят такие преступления не часто, отметили в ведомстве. Например, в октябре 2024 года, задержали трех фигурантов дела о незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов с почти 2,5 тонны черной икры. Они также из Комсомольска-на-Амуре перевозили морепродукт.

https://ria.ru/20241009/vostok-1977120944.html

https://ria.ru/20250127/litva-1995722582.html

https://ria.ru/20250220/primore-2000452302.html

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происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)