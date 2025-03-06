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В Хабаровске таксист из Средней Азии изнасиловал пассажирку
В Хабаровске таксист из Средней Азии изнасиловал пассажирку - РИА Новости, 06.03.2025
В Хабаровске таксист из Средней Азии изнасиловал пассажирку
Таксист изнасиловал пассажирку в Хабаровске во время заказанной поездки, сообщило СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:42:00+03:00
2025-03-06T12:42:00+03:00
2025-03-06T12:42:00+03:00
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ХАБАРОВСК, 6 мар - РИА Новости. Таксист изнасиловал пассажирку в Хабаровске во время заказанной поездки, сообщило СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО. По версии следствия, в минувший вторник, 4 марта в Хабаровске водитель одного из сервисов такси - гражданин одной из стран Средней Азии, прибывший по вызову, во время следования по маршруту начал приставать к пассажирке, а потом изнасиловал. "Следственным отделом по Индустриальному району Хабаровска по результатам проверки сообщения о преступлении против половой свободы жительницы Хабаровска возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование)", - сообщает следственное управление. Отмечается, что подозреваемый задержан. В ближайшее время будет возбуждено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240903/moskva-1970313184.html
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происшествия, хабаровск, хабаровский край, средняя азия
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Средняя Азия
В Хабаровске таксист из Средней Азии изнасиловал пассажирку
СК: в Хабаровске таксист из Средней Азии изнасиловал пассажирку