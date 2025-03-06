https://ria.ru/20250306/groby-2003419920.html
В Волгоградской области обнаружили выброшенные пустые гробы
В Волгоградской области обнаружили выброшенные пустые гробы - РИА Новости, 06.03.2025
В Волгоградской области обнаружили выброшенные пустые гробы
Пустые гробы обнаружили у дороги в городе Волжский Волгоградской области, власти обратились в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T15:33:00+03:00
2025-03-06T15:33:00+03:00
2025-03-06T15:34:00+03:00
происшествия
волжский
волгоградская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
ВОЛГОГРАД, 6 мар - РИА Новости. Пустые гробы обнаружили у дороги в городе Волжский Волгоградской области, власти обратились в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. Ранее в соцсетях появились снимки разломанных деревянных гробов, валяющихся у дороги в городе Волжский. "Сотрудники контрольного управления администрации выявили факт выброса гробов на территории города. По факту вызвали полицию",- сообщили в мэрии. Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20250123/vladimir-1995168705.html
волжский
волгоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волжский, волгоградская область, россия
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Россия
В Волгоградской области обнаружили выброшенные пустые гробы
У дороги в городе Волжский обнаружили выброшенные пустые гробы