https://ria.ru/20250306/groby-2003419920.html

В Волгоградской области обнаружили выброшенные пустые гробы

В Волгоградской области обнаружили выброшенные пустые гробы - РИА Новости, 06.03.2025

В Волгоградской области обнаружили выброшенные пустые гробы

Пустые гробы обнаружили у дороги в городе Волжский Волгоградской области, власти обратились в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T15:33:00+03:00

2025-03-06T15:33:00+03:00

2025-03-06T15:34:00+03:00

происшествия

волжский

волгоградская область

россия

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ВОЛГОГРАД, 6 мар - РИА Новости. Пустые гробы обнаружили у дороги в городе Волжский Волгоградской области, власти обратились в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. Ранее в соцсетях появились снимки разломанных деревянных гробов, валяющихся у дороги в городе Волжский. "Сотрудники контрольного управления администрации выявили факт выброса гробов на территории города. По факту вызвали полицию",- сообщили в мэрии. Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20250123/vladimir-1995168705.html

волжский

волгоградская область

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происшествия, волжский, волгоградская область, россия