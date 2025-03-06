https://ria.ru/20250306/gosuslugi-2003330741.html

Раскрыта новая схема мошенников с использованием "Госуслуг"

Раскрыта новая схема мошенников с использованием "Госуслуг" - РИА Новости, 06.03.2025

Раскрыта новая схема мошенников с использованием "Госуслуг"

Мошенники стали присылать фейковые письма от "службы поддержки" "Госуслуг" после входа в чужой аккаунт, чтобы замедлить процесс его восстановления - если... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T06:23:00+03:00

2025-03-06T06:23:00+03:00

2025-03-06T06:33:00+03:00

общество

технологии

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мошенники стали присылать фейковые письма от "службы поддержки" "Госуслуг" после входа в чужой аккаунт, чтобы замедлить процесс его восстановления - если пользователь звонит по номеру из письма, фальшивый оператор убеждает его не предпринимать меры для восстановления профиля, потому что этим занимается техподдержка, рассказал РИА Новости заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин. "После успешного взлома мошенники все чаще присылают россиянам фейковое письмо от "службы поддержки Госуслуг", в котором содержатся одноразовые номера злоумышленников. Данное письмо подтверждает взлом аккаунта и необходимо для того, чтобы жертва мошенников позвонила именно по номерам из письма. Злоумышленники на другом конце провода сообщат, что аккаунт взломан, но пока не следует предпринимать меры для его восстановления, так как техподдержка уже занимается возвратом доступа к аккаунту", - сказал Воронин. Чтобы выманить код для угона аккаунта, жертву вводят в заблуждение легендой о необходимости продления срока хранения посылки/письма, подтверждения транзакции или записи в поликлинику. После этого пользователю приходит ссылка на фейковую форму входа на "Госуслуги", введя в которую данные для входа, мошенники получают доступ к учетной записи. Потом злоумышленники меняют номер, привязанный к профилю, устанавливают новый пароль и контрольное слово, чтобы усложнить процесс восстановления. Уловка с фейковым письмом направлена на то, чтобы замедлить процесс восстановления аккаунта и создать иллюзию его запуска. "Техподдержка" в таких усилиях прилагает все усилия, чтобы люди не обращались в центры обслуживания (МФЦ)", - объяснил эксперт. Воронин посоветовал россиянам в случае взлома аккаунтов на "Госуслугах" лично обратиться в центры обслуживания, их список доступен на портале "Госуслуг" без авторизации - сотрудники центра не только помогут восстановить доступ, но и дадут последующие рекомендации. Также следует проверить историю действий на портале, чтобы выявить потенциально опасные действия мошенников и обратиться в полицию. "С 1 марта каждый пользователь может установить самозапрет на выдачу кредитов с помощью портала "Госуслуг", что значительно осложнит деятельность мошенников, одной из целей которых является не только кража персональной информации, но и получение денежных средств, а также использование взятых кредитов на граждан в качестве способа шантажа и подстрекательства к совершению преступлений", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20241223/moshenniki-1990761586.html

https://ria.ru/20250212/gosuslugi-1998882568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, мгу имени м. в. ломоносова