Более 100 тысяч россиян восстановили документы через "Госуслуги"
Григоренко: более 100 тысяч россиян восстановили документы через "Госуслуги"
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Более 100 тысяч россиян воспользовались сервисами по замене и восстановлению документов через "Госуслуги" с момента их запуска, рассказал РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
Сервисы "жизненные ситуации" для восстановления и замены документов, в том числе паспорта, загранпаспорта и водительского удостоверения, начали работать на портале с середины ноября 2024 года.
"Мы запустили сервисы "жизненные ситуации" для замены и восстановления документов в конце прошлого года, и ими уже воспользовались более 100 тысяч человек. Вопросы замены и восстановления документов стали решаться быстрее и проще за счет того, что все услуги, связанные с этой темой, были объединены в единый сервис и стали оказываться комплексно", - сказал Григоренко. Его слова приводятся в сообщении аппарата вице-премьера.
В аппарате уточнили, что 56,8 тысячи граждан обратились за услугой по причине утраты документов, 45,8 тысячи – для замены документов.
Среди причин замены паспорта РФ - достижение 20 и 45 лет, изменение фамилии, имени или отчества, непригодность документа к использованию, изменение внешности, отсутствие места для штампов.