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Более 100 тысяч россиян восстановили документы через "Госуслуги" - РИА Новости, 06.03.2025
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05:40 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/gosuslugi-2003328293.html
Более 100 тысяч россиян восстановили документы через "Госуслуги"
Более 100 тысяч россиян восстановили документы через "Госуслуги" - РИА Новости, 06.03.2025
Более 100 тысяч россиян восстановили документы через "Госуслуги"
Более 100 тысяч россиян воспользовались сервисами по замене и восстановлению документов через "Госуслуги" с момента их запуска, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T05:40:00+03:00
2025-03-06T05:40:00+03:00
общество
россия
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Более 100 тысяч россиян воспользовались сервисами по замене и восстановлению документов через "Госуслуги" с момента их запуска, рассказал РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Сервисы "жизненные ситуации" для восстановления и замены документов, в том числе паспорта, загранпаспорта и водительского удостоверения, начали работать на портале с середины ноября 2024 года. "Мы запустили сервисы "жизненные ситуации" для замены и восстановления документов в конце прошлого года, и ими уже воспользовались более 100 тысяч человек. Вопросы замены и восстановления документов стали решаться быстрее и проще за счет того, что все услуги, связанные с этой темой, были объединены в единый сервис и стали оказываться комплексно", - сказал Григоренко. Его слова приводятся в сообщении аппарата вице-премьера. В аппарате уточнили, что 56,8 тысячи граждан обратились за услугой по причине утраты документов, 45,8 тысячи – для замены документов. Среди причин замены паспорта РФ - достижение 20 и 45 лет, изменение фамилии, имени или отчества, непригодность документа к использованию, изменение внешности, отсутствие места для штампов.
https://ria.ru/20250305/gosuslugi-2003118395.html
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общество, россия, дмитрий григоренко
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко
Более 100 тысяч россиян восстановили документы через "Госуслуги"

Григоренко: более 100 тысяч россиян восстановили документы через "Госуслуги"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Более 100 тысяч россиян воспользовались сервисами по замене и восстановлению документов через "Госуслуги" с момента их запуска, рассказал РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
Сервисы "жизненные ситуации" для восстановления и замены документов, в том числе паспорта, загранпаспорта и водительского удостоверения, начали работать на портале с середины ноября 2024 года.
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"Мы запустили сервисы "жизненные ситуации" для замены и восстановления документов в конце прошлого года, и ими уже воспользовались более 100 тысяч человек. Вопросы замены и восстановления документов стали решаться быстрее и проще за счет того, что все услуги, связанные с этой темой, были объединены в единый сервис и стали оказываться комплексно", - сказал Григоренко. Его слова приводятся в сообщении аппарата вице-премьера.
В аппарате уточнили, что 56,8 тысячи граждан обратились за услугой по причине утраты документов, 45,8 тысячи – для замены документов.
Среди причин замены паспорта РФ - достижение 20 и 45 лет, изменение фамилии, имени или отчества, непригодность документа к использованию, изменение внешности, отсутствие места для штампов.
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