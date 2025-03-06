https://ria.ru/20250306/gosduma-2003365087.html

В Госдуме попросили проверить законность продажи кукол в гробах

В Госдуме попросили проверить законность продажи кукол в гробах - РИА Новости, 06.03.2025

В Госдуме попросили проверить законность продажи кукол в гробах

Депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия") направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить законность продажи кукол Monster... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T11:40:00+03:00

2025-03-06T11:40:00+03:00

2025-03-06T12:16:00+03:00

общество

анна попова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003373660_0:0:1079:607_1920x0_80_0_0_6004a1fa2da3d27d7b10d680e6436f17.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия") направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить законность продажи кукол Monster High в гробах в магазинах детских товаров, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В документе отмечается, что депутат получил обращение в соцсетях по вопросу продажи кукол Monster High, в комплекте с которыми можно приобрести игрушечный гроб. По его словам, на коробках с игрушками стоит знак "4+", который означает, что подобная кукла предназначена для детей старше 4 лет. "Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, рассмотреть вопрос законности продажи подобных детских товаров, а также дальнейшего проведения экспертизы по оценке безопасности игрушек, которые могут нанести вред психическому здоровью ребенка, так как игрушки, в том числе настольные и компьютерные игры, не должны вызывать у детей чувство страха либо агрессии", - сказано в документе.

https://ria.ru/20250305/mattel-2003270892.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, анна попова