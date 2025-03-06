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В Госдуме попросили проверить законность продажи кукол в гробах - РИА Новости, 06.03.2025
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11:40 06.03.2025 (обновлено: 12:16 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/gosduma-2003365087.html
В Госдуме попросили проверить законность продажи кукол в гробах
В Госдуме попросили проверить законность продажи кукол в гробах - РИА Новости, 06.03.2025
В Госдуме попросили проверить законность продажи кукол в гробах
Депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия") направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить законность продажи кукол Monster... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T11:40:00+03:00
2025-03-06T12:16:00+03:00
общество
анна попова
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия") направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить законность продажи кукол Monster High в гробах в магазинах детских товаров, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В документе отмечается, что депутат получил обращение в соцсетях по вопросу продажи кукол Monster High, в комплекте с которыми можно приобрести игрушечный гроб. По его словам, на коробках с игрушками стоит знак "4+", который означает, что подобная кукла предназначена для детей старше 4 лет. "Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, рассмотреть вопрос законности продажи подобных детских товаров, а также дальнейшего проведения экспертизы по оценке безопасности игрушек, которые могут нанести вред психическому здоровью ребенка, так как игрушки, в том числе настольные и компьютерные игры, не должны вызывать у детей чувство страха либо агрессии", - сказано в документе.
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РИА Новости
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общество, анна попова
Общество, Анна Попова
В Госдуме попросили проверить законность продажи кукол в гробах

Депутат ГД Говырин попросил проверить законность продажи кукол в гробах

© Фото : MattelКукла Monster High
Кукла Monster High - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : Mattel
Кукла Monster High
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия") направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить законность продажи кукол Monster High в гробах в магазинах детских товаров, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В документе отмечается, что депутат получил обращение в соцсетях по вопросу продажи кукол Monster High, в комплекте с которыми можно приобрести игрушечный гроб. По его словам, на коробках с игрушками стоит знак "4+", который означает, что подобная кукла предназначена для детей старше 4 лет.
"Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, рассмотреть вопрос законности продажи подобных детских товаров, а также дальнейшего проведения экспертизы по оценке безопасности игрушек, которые могут нанести вред психическому здоровью ребенка, так как игрушки, в том числе настольные и компьютерные игры, не должны вызывать у детей чувство страха либо агрессии", - сказано в документе.
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ОбществоАнна Попова
 
 
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