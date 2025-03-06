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В Госдуме предостерегли Макрона от судьбы Наполеона
В Госдуме предостерегли Макрона от судьбы Наполеона - РИА Новости, 06.03.2025
В Госдуме предостерегли Макрона от судьбы Наполеона
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев предостерег президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию угрозой Европы, от... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T07:31:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев предостерег президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию угрозой Европы, от того, чтобы не вляпаться в историю, сродни Наполеону. Ранее Макрон в обращении к французам заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. "Когда лидеры России и других ведущих стран говорят о мире, а на берегах Сены об использовании ядерного оружия, то в историю можно не войти, а вляпаться. Судьба Наполеона это только подтверждает. Надо об этом не забывать", - сказал Ивлев РИА Новости. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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В Госдуме предостерегли Макрона от судьбы Наполеона
Депутат Ивлев предостерег Макрона от судьбы Наполеона