https://ria.ru/20250306/gosduma-2003319599.html

В Госдуме назвали заявление Макрона о России истерикой

В Госдуме назвали заявление Макрона о России истерикой - РИА Новости, 06.03.2025

В Госдуме назвали заявление Макрона о России истерикой

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал истерикой заявление президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T02:07:00+03:00

2025-03-06T02:07:00+03:00

2025-03-06T02:07:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал истерикой заявление президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию угрозой для Европы. Ранее Макрон в обращении к французам заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. "Истерика Макрона возмутительна. Если обратиться к истории, то мы увидим, то именно Франция всегда являлась угрозой для России, отправляя свои войска на Москву. Поэтому сегодня Макрон мутит воду в Европе, поднимая градус русофобии, чтобы отодвинуть в сторону экономически и политически сдавшую Германию, и стать единоличным лидером Евросоюза. Но уверен, что больная мечта Макрона стать новым Наполеоном обречена. Макрон становится диктатором для своего народа, которого, уверен, прилюдно поставят на место", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Макрону для объединения вокруг себя европейских стран нужен внешний враг. "Макрон не придумал ничего лучшего, чем повесить ярлык врага на Россию. Но уверен, что народы европейских стран осознают, что Россия никогда не была им врагом и всегда уважительно к ним относилась. Макрону же не советую предпринимать против нашей страны никаких агрессивных действий. Россия способна дать по зубам любому агрессору и пресечь его милитаристские планы. Все это очень плохо для агрессора закончится", - сказал депутат. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250305/pomosch-2003204597.html

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