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Госдеп не подтвердил участие Рубио во встрече делегаций Украины и США - РИА Новости, 06.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 06.03.2025 (обновлено: 23:05 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/gosdep-2003510443.html
Госдеп не подтвердил участие Рубио во встрече делегаций Украины и США
Госдеп не подтвердил участие Рубио во встрече делегаций Украины и США - РИА Новости, 06.03.2025
Госдеп не подтвердил участие Рубио во встрече делегаций Украины и США
Государственный департамент США не может подтвердить участие госсекретаря Марко Рубио в предстоящей встрече делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, заявила РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T23:04:00+03:00
2025-03-06T23:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
саудовская аравия
украина
марко рубио
владимир зеленский
майк уолтц
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Государственный департамент США не может подтвердить участие госсекретаря Марко Рубио в предстоящей встрече делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Я не могу определенно комментировать вопросы, которые обсуждаются в дипломатических рамках, или договоренности, которые могут быть реализованы в отношении такого рода дипломатических переговоров или усилий, поэтому, извините, я не могу этого сделать", - сообщила она журналистам на просьбу подтвердить участие Рубио в предстоящей встрече. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что делегации США и Украины на встрече 12 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Риаде обсудят усилия по достижению прекращения огня. По данным издания, США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак. Сам Зеленский, как ожидается, посетит Саудовскую Аравию в понедельник и вторник и встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, сообщил украинский источник.
https://ria.ru/20250306/uitkoff-2003502887.html
https://ria.ru/20250306/evropa-2003499426.html
сша
саудовская аравия
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в мире, сша, саудовская аравия, украина, марко рубио, владимир зеленский, майк уолтц, государственный департамент сша, эр-рияд (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Саудовская Аравия, Украина, Марко Рубио, Владимир Зеленский, Майк Уолтц, Государственный департамент США, Эр-Рияд (город)
Госдеп не подтвердил участие Рубио во встрече делегаций Украины и США

Госдеп не подтвердил участие Рубио во встрече делегаций Украины и США в Эр-Рияде

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Государственный департамент США не может подтвердить участие госсекретаря Марко Рубио в предстоящей встрече делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
"Я не могу определенно комментировать вопросы, которые обсуждаются в дипломатических рамках, или договоренности, которые могут быть реализованы в отношении такого рода дипломатических переговоров или усилий, поэтому, извините, я не могу этого сделать", - сообщила она журналистам на просьбу подтвердить участие Рубио в предстоящей встрече.
Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
США и Украина обсудят в Эр-Рияде основы сделки по прекращению огня
Вчера, 21:20
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что делегации США и Украины на встрече 12 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Риаде обсудят усилия по достижению прекращения огня. По данным издания, США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Сам Зеленский, как ожидается, посетит Саудовскую Аравию в понедельник и вторник и встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, сообщил украинский источник.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
"Как можно скорее": в США забили тревогу из-за провокаций в Европе
Вчера, 20:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАСаудовская АравияУкраинаМарко РубиоВладимир ЗеленскийМайк УолтцГосударственный департамент СШАЭр-Рияд (город)
 
 
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