https://ria.ru/20250306/gosdep-2003510443.html

Госдеп не подтвердил участие Рубио во встрече делегаций Украины и США

Госдеп не подтвердил участие Рубио во встрече делегаций Украины и США - РИА Новости, 06.03.2025

Госдеп не подтвердил участие Рубио во встрече делегаций Украины и США

Государственный департамент США не может подтвердить участие госсекретаря Марко Рубио в предстоящей встрече делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, заявила РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T23:04:00+03:00

2025-03-06T23:04:00+03:00

2025-03-06T23:05:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Государственный департамент США не может подтвердить участие госсекретаря Марко Рубио в предстоящей встрече делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Я не могу определенно комментировать вопросы, которые обсуждаются в дипломатических рамках, или договоренности, которые могут быть реализованы в отношении такого рода дипломатических переговоров или усилий, поэтому, извините, я не могу этого сделать", - сообщила она журналистам на просьбу подтвердить участие Рубио в предстоящей встрече. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что делегации США и Украины на встрече 12 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Риаде обсудят усилия по достижению прекращения огня. По данным издания, США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак. Сам Зеленский, как ожидается, посетит Саудовскую Аравию в понедельник и вторник и встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, сообщил украинский источник.

https://ria.ru/20250306/uitkoff-2003502887.html

https://ria.ru/20250306/evropa-2003499426.html

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