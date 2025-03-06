https://ria.ru/20250306/gorlovka-2003414308.html

В Горловке при атаке беспилотника пострадали двое мирных жителей

В Горловке при атаке беспилотника пострадали двое мирных жителей - РИА Новости, 06.03.2025

В Горловке при атаке беспилотника пострадали двое мирных жителей

Двое мирных жителей ранены в Горловке в результате атаки украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T15:06:00+03:00

2025-03-06T15:06:00+03:00

2025-03-06T15:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Двое мирных жителей ранены в Горловке в результате атаки украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие атаки беспилотного летательного аппарата украинских нацистов в посёлке Широкая Балка ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с 12.00 до 14.05 мск беспилотники ВСУ трижды атаковали Центрально-Городской и Никитовский районы Горловки, сбросив по одному взрывоопасному предмету. Кроме того, по центру Горловки было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241025/miroshnik-1980190949.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия