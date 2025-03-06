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Дело о мошенничестве против экс-главы "Главзарубежстроя" связано с ЕФСР - РИА Новости, 06.03.2025
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04:50 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/glavzarubezhstroy-2003325802.html
Дело о мошенничестве против экс-главы "Главзарубежстроя" связано с ЕФСР
Дело о мошенничестве против экс-главы "Главзарубежстроя" связано с ЕФСР - РИА Новости, 06.03.2025
Дело о мошенничестве против экс-главы "Главзарубежстроя" связано с ЕФСР
Уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего генерального директора "Главзарубежстроя" Вадима Ледовского связано с покушением на хищение денежных средств, РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T04:50:00+03:00
2025-03-06T04:50:00+03:00
происшествия
москва
александр тимофеев
евразийский фонд стабилизации и развития
евразийский банк развития
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего генерального директора "Главзарубежстроя" Вадима Ледовского связано с покушением на хищение денежных средств, принадлежащих Евразийскому фонду стабилизации и развития (ЕФСР), указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Мещанский суд Москвы в конце 2024 года отправил в СИЗО Ледовского и генерального директора связанного с ним "Зарубеждипстроя" Александра Тимофеева. Обоим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Из судебных материалов следует, что уголовное дело возбуждено по факту покушения на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Евразийскому фонду стабилизации и развития. Как заявляли в ходе судебных заседаний адвокаты Ледовского и Тимофеева, следствие не представило доказательств их причастности к инкриминируемому деянию. Защита последнего отдельно подчёркивала, что "характер предъявленного Тимофееву обвинения свидетельствует о наличии арбитражного спора между (его компанией) и Евразийским банком развития, возникшего в связи со спором об объеме выполненных строительных работ при строительстве пяти школ". Более того, по мнению адвоката Тимофеева, заказчик работ мог инициировать возбуждение дела "в целях избежания обязательств по приемке и оплате выполненных подрядчиком работ и рассмотрения данного спора арбитражным судом с проведением судебной экспертизы". Ледовский занимал должность генерального директора "Главзарубежстроя" до 2019 года. Решением Арбитражного суда города Москвы от конца 2022 года акционерное общество было признано банкротом, в настоящий момент процедура банкротства продолжается.
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происшествия, москва, александр тимофеев, евразийский фонд стабилизации и развития, евразийский банк развития
Происшествия, Москва, Александр Тимофеев, Евразийский фонд стабилизации и развития, Евразийский банк развития
Дело о мошенничестве против экс-главы "Главзарубежстроя" связано с ЕФСР

Экс-глава "Главзарубежстроя" Ледовский подозревается в хищении средств ЕФСР

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего генерального директора "Главзарубежстроя" Вадима Ледовского связано с покушением на хищение денежных средств, принадлежащих Евразийскому фонду стабилизации и развития (ЕФСР), указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Мещанский суд Москвы в конце 2024 года отправил в СИЗО Ледовского и генерального директора связанного с ним "Зарубеждипстроя" Александра Тимофеева. Обоим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
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Из судебных материалов следует, что уголовное дело возбуждено по факту покушения на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Евразийскому фонду стабилизации и развития.
Как заявляли в ходе судебных заседаний адвокаты Ледовского и Тимофеева, следствие не представило доказательств их причастности к инкриминируемому деянию. Защита последнего отдельно подчёркивала, что "характер предъявленного Тимофееву обвинения свидетельствует о наличии арбитражного спора между (его компанией) и Евразийским банком развития, возникшего в связи со спором об объеме выполненных строительных работ при строительстве пяти школ".
Более того, по мнению адвоката Тимофеева, заказчик работ мог инициировать возбуждение дела "в целях избежания обязательств по приемке и оплате выполненных подрядчиком работ и рассмотрения данного спора арбитражным судом с проведением судебной экспертизы".
Ледовский занимал должность генерального директора "Главзарубежстроя" до 2019 года. Решением Арбитражного суда города Москвы от конца 2022 года акционерное общество было признано банкротом, в настоящий момент процедура банкротства продолжается.
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