https://ria.ru/20250306/glavzarubezhstroy-2003325802.html

Дело о мошенничестве против экс-главы "Главзарубежстроя" связано с ЕФСР

Дело о мошенничестве против экс-главы "Главзарубежстроя" связано с ЕФСР - РИА Новости, 06.03.2025

Дело о мошенничестве против экс-главы "Главзарубежстроя" связано с ЕФСР

Уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего генерального директора "Главзарубежстроя" Вадима Ледовского связано с покушением на хищение денежных средств, РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T04:50:00+03:00

2025-03-06T04:50:00+03:00

2025-03-06T04:50:00+03:00

происшествия

москва

александр тимофеев

евразийский фонд стабилизации и развития

евразийский банк развития

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего генерального директора "Главзарубежстроя" Вадима Ледовского связано с покушением на хищение денежных средств, принадлежащих Евразийскому фонду стабилизации и развития (ЕФСР), указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Мещанский суд Москвы в конце 2024 года отправил в СИЗО Ледовского и генерального директора связанного с ним "Зарубеждипстроя" Александра Тимофеева. Обоим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Из судебных материалов следует, что уголовное дело возбуждено по факту покушения на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Евразийскому фонду стабилизации и развития. Как заявляли в ходе судебных заседаний адвокаты Ледовского и Тимофеева, следствие не представило доказательств их причастности к инкриминируемому деянию. Защита последнего отдельно подчёркивала, что "характер предъявленного Тимофееву обвинения свидетельствует о наличии арбитражного спора между (его компанией) и Евразийским банком развития, возникшего в связи со спором об объеме выполненных строительных работ при строительстве пяти школ". Более того, по мнению адвоката Тимофеева, заказчик работ мог инициировать возбуждение дела "в целях избежания обязательств по приемке и оплате выполненных подрядчиком работ и рассмотрения данного спора арбитражным судом с проведением судебной экспертизы". Ледовский занимал должность генерального директора "Главзарубежстроя" до 2019 года. Решением Арбитражного суда города Москвы от конца 2022 года акционерное общество было признано банкротом, в настоящий момент процедура банкротства продолжается.

https://ria.ru/20250127/khischenie-1995712436.html

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