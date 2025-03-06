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В ЦАХАЛ объявили год войны с ХАМАС и Ираном - РИА Новости, 06.03.2025
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11:29 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/glava-2003363597.html
В ЦАХАЛ объявили год войны с ХАМАС и Ираном
В ЦАХАЛ объявили год войны с ХАМАС и Ираном - РИА Новости, 06.03.2025
В ЦАХАЛ объявили год войны с ХАМАС и Ираном
Новый глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что 2025 год будет годом войны с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа и с Ираном,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T11:29:00+03:00
2025-03-06T11:29:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Новый глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что 2025 год будет годом войны с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа и с Ираном, отметив, что израильские войска не планируют оставлять и другие фронты, сообщила в четверг газета The Jerusalem Post. "Вступивший в должность начальника генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что 2025 год будет годом войны, сосредоточенной на Газе и Иране, а также других фронтах", - говорится в сообщении. Новостное издание также отмечает, что Замир делает акцент на концепции "победы", утверждая, что в последние годы силы ЦАХАЛ были сосредоточены на "относительной победе или сдерживании". Кроме того, новый глава генштаба армии заявил, что будут предприняты все усилия для возвращения заложников из плена палестинского движения ХАМАС, однако никаких конкретных изменений в действующей политике не было названо. В среду генеральный директор минобороны Израиля генерал-майор в отставке Эяль Замир официально вступил в должность начальника генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). На торжественной церемонии в штабе министерства обороны в Тель-Авиве премьер Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац присвоили Замиру высшее офицерское звание генерал-лейтенанта. На церемонии также присутствовал глава центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM) Майкл Курилла. В январе бывший начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что уйдет в отставку в марте 2025 года, причиной своего ухода Халеви назвал провал военных во время атаки палестинского движения ХАМАС из сектора Газа 7 октября 2023 года.
https://ria.ru/20250306/konflikt-1915630213.html
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в мире, иран, тель-авив, биньямин нетаньяху, исраэль кац, хамас, армия обороны израиля (цахал), минобороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Иран, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Минобороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В ЦАХАЛ объявили год войны с ХАМАС и Ираном

Глава генштаба ЦАХАЛ Замир назвал 2025-й годом войны с ХАМАС и Ираном

© AP Photo / Hussein MallaАрмия обороны Израиля нанесла удар по складу оружия ливанского движения "Хезболла" в районе Дахие
Армия обороны Израиля нанесла удар по складу оружия ливанского движения Хезболла в районе Дахие - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Hussein Malla
Армия обороны Израиля нанесла удар по складу оружия ливанского движения "Хезболла" в районе Дахие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Новый глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что 2025 год будет годом войны с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа и с Ираном, отметив, что израильские войска не планируют оставлять и другие фронты, сообщила в четверг газета The Jerusalem Post.
"Вступивший в должность начальника генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что 2025 год будет годом войны, сосредоточенной на Газе и Иране, а также других фронтах", - говорится в сообщении.
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Новостное издание также отмечает, что Замир делает акцент на концепции "победы", утверждая, что в последние годы силы ЦАХАЛ были сосредоточены на "относительной победе или сдерживании". Кроме того, новый глава генштаба армии заявил, что будут предприняты все усилия для возвращения заложников из плена палестинского движения ХАМАС, однако никаких конкретных изменений в действующей политике не было названо.
В среду генеральный директор минобороны Израиля генерал-майор в отставке Эяль Замир официально вступил в должность начальника генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). На торжественной церемонии в штабе министерства обороны в Тель-Авиве премьер Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац присвоили Замиру высшее офицерское звание генерал-лейтенанта. На церемонии также присутствовал глава центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM) Майкл Курилла.
В январе бывший начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что уйдет в отставку в марте 2025 года, причиной своего ухода Халеви назвал провал военных во время атаки палестинского движения ХАМАС из сектора Газа 7 октября 2023 года.
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В миреИранТель-АвивБиньямин НетаньяхуИсраэль КацХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Минобороны ИзраиляОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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