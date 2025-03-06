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В ОДКБ прокомментировали слова Макрона о ядерном оружии для ЕС - РИА Новости, 06.03.2025
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10:52 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/gensek-2003356937.html
В ОДКБ прокомментировали слова Макрона о ядерном оружии для ЕС
В ОДКБ прокомментировали слова Макрона о ядерном оружии для ЕС - РИА Новости, 06.03.2025
В ОДКБ прокомментировали слова Макрона о ядерном оружии для ЕС
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов усомнился в перспективах обретения Европейским союзом собственного "ядерного зонтика". РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T10:52:00+03:00
2025-03-06T10:52:00+03:00
в мире
франция
германия
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имангали тасмагамбетов
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фридрих мерц
одкб
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов усомнился в перспективах обретения Европейским союзом собственного "ядерного зонтика". В среду президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к согражданам заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия республики для защиты Евросоюза. По его словам, это станет "ответом на исторический призыв" лидера победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на США, но и на Францию. "По ряду вопросов контакты между Берлином и Парижем не лишены проблем. Политическое руководство Франции стремится укрепить свои позиции в Европе, навязывая услуги по обеспечению безопасности с помощью своих стратегических ядерных сил. Однако в Германии базируется американское ядерное оружие, поэтому сомнительно, что политические силы в ФРГ легко согласятся с инициативой Парижа", - сказал Тасмагамбетов в интервью газете "Известия". Кроме того, генеральный секретарь отметил, что, рассуждая о "ядерном зонтике" ЕС, следует вспомнить многолетнюю полемику о создании европейской армии, которая так ничем и не завершилась. "Нынешняя дискуссия, учитывая текущую ситуацию на Западе, едва ли требует реакции со стороны ОДКБ", - подытожил Тасмагамбетов. Ранее Мерц, будучи кандидатом в канцлеры ФРГ, в интервью ZDF заявил, что Европе больше не стоит полагаться на защиту со стороны администрации президента США Дональда Трампа, и призвал к переговорам с Францией и Великобританией по ядерной защите. Позднее российский сенатор Алексей Пушков назвал безумием его предложение обсудить ядерную защиту Европы. Британская газета Daily Telegraph 25 февраля сообщила, что Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона. Издание отметило, что на данный момент ядерные средства сдерживания Франции не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.
https://ria.ru/20250306/makron-2003314541.html
https://ria.ru/20250301/frantsija-2002469544.html
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в мире, франция, германия, сша, имангали тасмагамбетов, эммануэль макрон, фридрих мерц, одкб, хдс/хсс, евросоюз
В мире, Франция, Германия, США, Имангали Тасмагамбетов, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, ОДКБ, ХДС/ХСС, Евросоюз
В ОДКБ прокомментировали слова Макрона о ядерном оружии для ЕС

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов сомневается, что ЕС сможет обрести ядерный зонтик

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов усомнился в перспективах обретения Европейским союзом собственного "ядерного зонтика".
В среду президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к согражданам заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия республики для защиты Евросоюза. По его словам, это станет "ответом на исторический призыв" лидера победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на США, но и на Францию.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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"По ряду вопросов контакты между Берлином и Парижем не лишены проблем. Политическое руководство Франции стремится укрепить свои позиции в Европе, навязывая услуги по обеспечению безопасности с помощью своих стратегических ядерных сил. Однако в Германии базируется американское ядерное оружие, поэтому сомнительно, что политические силы в ФРГ легко согласятся с инициативой Парижа", - сказал Тасмагамбетов в интервью газете "Известия".
Кроме того, генеральный секретарь отметил, что, рассуждая о "ядерном зонтике" ЕС, следует вспомнить многолетнюю полемику о создании европейской армии, которая так ничем и не завершилась.
«
"Нынешняя дискуссия, учитывая текущую ситуацию на Западе, едва ли требует реакции со стороны ОДКБ", - подытожил Тасмагамбетов.
Ранее Мерц, будучи кандидатом в канцлеры ФРГ, в интервью ZDF заявил, что Европе больше не стоит полагаться на защиту со стороны администрации президента США Дональда Трампа, и призвал к переговорам с Францией и Великобританией по ядерной защите. Позднее российский сенатор Алексей Пушков назвал безумием его предложение обсудить ядерную защиту Европы.
Британская газета Daily Telegraph 25 февраля сообщила, что Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона. Издание отметило, что на данный момент ядерные средства сдерживания Франции не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Ле Пен выступила против передачи Францией возможностей ядерного сдерживания
1 марта, 16:39
 
В миреФранцияГерманияСШАИмангали ТасмагамбетовЭммануэль МакронФридрих МерцОДКБХДС/ХССЕвросоюз
 
 
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