https://ria.ru/20250306/gensek-2003356937.html

В ОДКБ прокомментировали слова Макрона о ядерном оружии для ЕС

В ОДКБ прокомментировали слова Макрона о ядерном оружии для ЕС - РИА Новости, 06.03.2025

В ОДКБ прокомментировали слова Макрона о ядерном оружии для ЕС

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов усомнился в перспективах обретения Европейским союзом собственного "ядерного зонтика". РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T10:52:00+03:00

2025-03-06T10:52:00+03:00

2025-03-06T10:52:00+03:00

в мире

франция

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сша

имангали тасмагамбетов

эммануэль макрон

фридрих мерц

одкб

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов усомнился в перспективах обретения Европейским союзом собственного "ядерного зонтика". В среду президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к согражданам заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия республики для защиты Евросоюза. По его словам, это станет "ответом на исторический призыв" лидера победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на США, но и на Францию. "По ряду вопросов контакты между Берлином и Парижем не лишены проблем. Политическое руководство Франции стремится укрепить свои позиции в Европе, навязывая услуги по обеспечению безопасности с помощью своих стратегических ядерных сил. Однако в Германии базируется американское ядерное оружие, поэтому сомнительно, что политические силы в ФРГ легко согласятся с инициативой Парижа", - сказал Тасмагамбетов в интервью газете "Известия". Кроме того, генеральный секретарь отметил, что, рассуждая о "ядерном зонтике" ЕС, следует вспомнить многолетнюю полемику о создании европейской армии, которая так ничем и не завершилась. "Нынешняя дискуссия, учитывая текущую ситуацию на Западе, едва ли требует реакции со стороны ОДКБ", - подытожил Тасмагамбетов. Ранее Мерц, будучи кандидатом в канцлеры ФРГ, в интервью ZDF заявил, что Европе больше не стоит полагаться на защиту со стороны администрации президента США Дональда Трампа, и призвал к переговорам с Францией и Великобританией по ядерной защите. Позднее российский сенатор Алексей Пушков назвал безумием его предложение обсудить ядерную защиту Европы. Британская газета Daily Telegraph 25 февраля сообщила, что Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона. Издание отметило, что на данный момент ядерные средства сдерживания Франции не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.

https://ria.ru/20250306/makron-2003314541.html

https://ria.ru/20250301/frantsija-2002469544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, германия, сша, имангали тасмагамбетов, эммануэль макрон, фридрих мерц, одкб, хдс/хсс, евросоюз