https://ria.ru/20250306/gannover-2003398562.html
При взрыве на заводе в Ганновере пострадали два человека
При взрыве на заводе в Ганновере пострадали два человека - РИА Новости, 06.03.2025
При взрыве на заводе в Ганновере пострадали два человека
По меньшей мере два человека пострадали при взрыве на производстве шин Continental в немецком Ганновере, сообщила газета Hannoversche Allgemeine Zeitung. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:10:00+03:00
2025-03-06T14:10:00+03:00
2025-03-06T14:18:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. По меньшей мере два человека пострадали при взрыве на производстве шин Continental в немецком Ганновере, сообщила газета Hannoversche Allgemeine Zeitung.На месте работают пожарные. По данным полиции, взорвался котел. При взрыве были выбиты окна на верхнем этаже здания.Согласно предварительной информации пожарных, два человека, предположительно, получили легкие ранения."Еще пять человек осматривают", - сообщила представительница пожарной службы.
https://ria.ru/20250306/nyu-york-2003320203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ганновер, в мире
При взрыве на заводе в Ганновере пострадали два человека
При взрыве на заводе шин в Ганновере пострадали два человека