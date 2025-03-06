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При взрыве на заводе в Ганновере пострадали два человека - РИА Новости, 06.03.2025
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14:10 06.03.2025 (обновлено: 14:18 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/gannover-2003398562.html
При взрыве на заводе в Ганновере пострадали два человека
При взрыве на заводе в Ганновере пострадали два человека - РИА Новости, 06.03.2025
При взрыве на заводе в Ганновере пострадали два человека
По меньшей мере два человека пострадали при взрыве на производстве шин Continental в немецком Ганновере, сообщила газета Hannoversche Allgemeine Zeitung. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:10:00+03:00
2025-03-06T14:18:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. По меньшей мере два человека пострадали при взрыве на производстве шин Continental в немецком Ганновере, сообщила газета Hannoversche Allgemeine Zeitung.На месте работают пожарные. По данным полиции, взорвался котел. При взрыве были выбиты окна на верхнем этаже здания.Согласно предварительной информации пожарных, два человека, предположительно, получили легкие ранения."Еще пять человек осматривают", - сообщила представительница пожарной службы.
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ганновер, в мире
Ганновер, В мире
При взрыве на заводе в Ганновере пострадали два человека

При взрыве на заводе шин в Ганновере пострадали два человека

© Getty Images / picture alliance / Julian StratenschulteПожарные на месте взрыва на заводе шин Continental в Ганновере, Германия
Пожарные на месте взрыва на заводе шин Continental в Ганновере, Германия - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Getty Images / picture alliance / Julian Stratenschulte
Пожарные на месте взрыва на заводе шин Continental в Ганновере, Германия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. По меньшей мере два человека пострадали при взрыве на производстве шин Continental в немецком Ганновере, сообщила газета Hannoversche Allgemeine Zeitung.
На месте работают пожарные. По данным полиции, взорвался котел. При взрыве были выбиты окна на верхнем этаже здания.
Согласно предварительной информации пожарных, два человека, предположительно, получили легкие ранения.
"Еще пять человек осматривают", - сообщила представительница пожарной службы.
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