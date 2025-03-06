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Президента Южной Осетии госпитализировали
Президента Южной Осетии госпитализировали - РИА Новости, 06.03.2025
Президента Южной Осетии госпитализировали
Президента Южной Осетии Алана Гаглоева госпитализировали с гипертоническим кризом в клинику Владикавказа, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T20:41:00+03:00
2025-03-06T20:41:00+03:00
2025-03-06T22:12:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президента Южной Осетии Алана Гаглоева госпитализировали с гипертоническим кризом в клинику Владикавказа, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Босикова, ее слова приводит Sputnik."По официальной информации главного врача РКБ, Алан Эдуардович поступил с гипертоническим кризом. Его состояние стабильное, он находится в отделении кардиологии", — отметила она. По словам пресс-секретаря, сейчас в медицинском учреждении проводят все необходимые обследования. Гаглоев родился 6 февраля 1981 года в городе Цхинвали Юго-Осетинской автономной области Грузинской ССР (ныне Цхинвал, республика Южная Осетия).В феврале 2022 года его выдвинули кандидатом в президенты Южной Осетии.По итогам первого тура президентских выборов, состоявшегося 10 апреля 2022 года, Гаглоев набрал 36,9% голосов избирателей и вышел во второй тур, где получил 56,09% голосов.
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южная осетия, владикавказ, алан гаглоев, в мире
Южная Осетия, Владикавказ, Алан Гаглоев, В мире
Президента Южной Осетии госпитализировали
Президента Южной Осетии Гаглоева госпитализировали с гипертоническим кризом