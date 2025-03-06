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Иностранец попытался вывезти 10,5 тысячи серебряных украшений в Армению - РИА Новости, 06.03.2025
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11:58 06.03.2025 (обновлено: 12:01 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/fts-2003369153.html
Иностранец попытался вывезти 10,5 тысячи серебряных украшений в Армению
Иностранец попытался вывезти 10,5 тысячи серебряных украшений в Армению - РИА Новости, 06.03.2025
Иностранец попытался вывезти 10,5 тысячи серебряных украшений в Армению
Иностранец пытался незаконно вывезти в трех чемоданах 10,5 тысяч серебряных украшений в Армению, но был остановлен шереметьевскими таможенниками, сообщает... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T11:58:00+03:00
2025-03-06T12:01:00+03:00
происшествия
россия
ереван
армения
федеральная таможенная служба (фтс россии)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Иностранец пытался незаконно вывезти в трех чемоданах 10,5 тысяч серебряных украшений в Армению, но был остановлен шереметьевскими таможенниками, сообщает пресс-служба ФТС России. "В аэропорту "Шереметьево" таможенники пресекли попытку незаконного вывоза почти 10,5 тысяч серебряных изделий. Украшения на 2 млн рублей пытался вывезти в Ереван 50-летний иностранец, прилетевший из Китая в Москву", - говорится в сообщении. В трех чемоданах пассажира нашли 273 упаковки с ювелирными украшениями, в которых было около 10,5 тысяч изделий, все они изготовлены из серебра 925 пробы. Мужчина рассказал таможенникам, что вез товар на продажу в Ереван. "По факту контрабанды стратегически важных товаров возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Гражданину грозит лишение свободы на срок до пяти лет либо штраф до одного млн рублей", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250127/litva-1995722582.html
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происшествия, россия, ереван, армения, федеральная таможенная служба (фтс россии), шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Россия, Ереван, Армения, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Шереметьево (аэропорт)
Иностранец попытался вывезти 10,5 тысячи серебряных украшений в Армению

Контрабандист попытался улететь в Ереван с тремя чемоданами серебряных украшений

© РИА НовостиАэропорт "Шереметьево"
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости
Аэропорт "Шереметьево" . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Иностранец пытался незаконно вывезти в трех чемоданах 10,5 тысяч серебряных украшений в Армению, но был остановлен шереметьевскими таможенниками, сообщает пресс-служба ФТС России.
"В аэропорту "Шереметьево" таможенники пресекли попытку незаконного вывоза почти 10,5 тысяч серебряных изделий. Украшения на 2 млн рублей пытался вывезти в Ереван 50-летний иностранец, прилетевший из Китая в Москву", - говорится в сообщении.
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В трех чемоданах пассажира нашли 273 упаковки с ювелирными украшениями, в которых было около 10,5 тысяч изделий, все они изготовлены из серебра 925 пробы. Мужчина рассказал таможенникам, что вез товар на продажу в Ереван.
"По факту контрабанды стратегически важных товаров возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Гражданину грозит лишение свободы на срок до пяти лет либо штраф до одного млн рублей", - заключили в пресс-службе.
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