https://ria.ru/20250306/fts-2003369153.html

Иностранец попытался вывезти 10,5 тысячи серебряных украшений в Армению

Иностранец попытался вывезти 10,5 тысячи серебряных украшений в Армению - РИА Новости, 06.03.2025

Иностранец попытался вывезти 10,5 тысячи серебряных украшений в Армению

Иностранец пытался незаконно вывезти в трех чемоданах 10,5 тысяч серебряных украшений в Армению, но был остановлен шереметьевскими таможенниками, сообщает... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T11:58:00+03:00

2025-03-06T11:58:00+03:00

2025-03-06T12:01:00+03:00

происшествия

россия

ереван

армения

федеральная таможенная служба (фтс россии)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Иностранец пытался незаконно вывезти в трех чемоданах 10,5 тысяч серебряных украшений в Армению, но был остановлен шереметьевскими таможенниками, сообщает пресс-служба ФТС России. "В аэропорту "Шереметьево" таможенники пресекли попытку незаконного вывоза почти 10,5 тысяч серебряных изделий. Украшения на 2 млн рублей пытался вывезти в Ереван 50-летний иностранец, прилетевший из Китая в Москву", - говорится в сообщении. В трех чемоданах пассажира нашли 273 упаковки с ювелирными украшениями, в которых было около 10,5 тысяч изделий, все они изготовлены из серебра 925 пробы. Мужчина рассказал таможенникам, что вез товар на продажу в Ереван. "По факту контрабанды стратегически важных товаров возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Гражданину грозит лишение свободы на срок до пяти лет либо штраф до одного млн рублей", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250127/litva-1995722582.html

https://ria.ru/20241106/kontrabanda-1982262666.html

россия

ереван

армения

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происшествия, россия, ереван, армения, федеральная таможенная служба (фтс россии), шереметьево (аэропорт)