https://ria.ru/20250306/fsb-2003350357.html

Появились кадры с подробностями срыва операции Киева по вербовке подростков

Появились кадры с подробностями срыва операции Киева по вербовке подростков - РИА Новости, 06.03.2025

Появились кадры с подробностями срыва операции Киева по вербовке подростков

ФСБ России обнародовала видеозапись с подробностями срыва операции украинской военной разведки по хищению персональных данных подростков из Москвы и Подмосковья РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T10:05:00+03:00

2025-03-06T10:05:00+03:00

2025-03-06T10:27:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. ФСБ России обнародовала видеозапись с подробностями срыва операции украинской военной разведки по хищению персональных данных подростков из Москвы и Подмосковья с целью их вербовки, фейковые письма были разосланы в 42 образовательные организации.ФСБ сообщила, что пресекла курируемую НАТО операцию военной разведки Украины по перехвату персональных данных подростков из столичного региона с целью их вербовки. Были выявлены факты неправомерного доступа ГУР МО Украины к информационным ресурсам центра "Авангард" и движения "Юнармия". Спецслужбы Украины перехватили скан-копии писем, касавшиеся организации военно-патриотического диктанта, видоизменили файлы и осуществили массовую рассылку в образовательные организации. Последствия операции локализованы. Образовательные учреждения столичного региона были проинформированы о готовящихся провокациях, отмечает ФСБ."Нами были установлены адреса электронных почт 42 образовательных организаций, в которые были направлены фальсифицированные письма. В данном письме указана интернет-ссылка для оформления заявок на участие в диктанте", - сказал на видео оперативный сотрудник ФСБ.

https://ria.ru/20250228/pokushenie-2002155975.html

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Подробности срыва операции украинской военной разведки по вербовке подростков Видео от ФСБ, где приводятся подробности срыва операции украинской военной разведки по вербовке подростков из Москвы и Подмосковья 2025-03-06T10:05 true PT1M10S

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), юнармия, нато, украина, киев, россия, безопасность