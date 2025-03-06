ФСБ объяснила, как сведения о российских военных попадают к Киеву
Киев получает данные о военных РФ из-за нарушения требований защиты информации
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Информация о российских военных попадает к украинской разведке из-за несоблюдения элементарных требований о защите информации, сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.
"В настоящее время военной разведке Украины и СБУ удается получать информацию о российских военнослужащих в форме на фоне военной техники из всевозможных источников в интернете из-за несоблюдения элементарных требований по защите информации о принадлежности к Вооруженным силам Российской Федерации", - сказал сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой.
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"Что касается сведений о подростках и образовательных организациях, то данная информация носит открытый характер и не составляет никакого труда для доступа каждого интернет-пользователя, уже не говоря о представителях иностранных спецслужб, которых специально обучают неправомерному доступу к сведениям закрытого характера", - добавил он.
В настоящее время информационные технологии являются неотъемлемым элементом жизни людей, и сотрудники украинских спецслужб этим умело пользуются, отметил сотрудник ФСБ.
"В свою очередь, мы видим, как они осуществляют эту деятельность, и принимаем соответствующие меры", - подчеркнул он.
ФСБ сообщила, что пресекла курируемую НАТО операцию военной разведки Украины по перехвату персональных данных подростков из столичного региона с целью их вербовки. Были выявлены факты неправомерного доступа ГУР минобороны Украины к информационным ресурсам центра "Авангард" и движения "Юнармия". Спецслужбы Украины перехватили скан-копии писем, касавшиеся организации военно-патриотического диктанта, видоизменили файлы и осуществили массовую рассылку в 42 образовательные организации. Последствия операции локализованы. Образовательные учреждения столичного региона были проинформированы о готовящихся провокациях, отмечает ФСБ.