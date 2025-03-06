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ФСБ объяснила, как сведения о российских военных попадают к Киеву - РИА Новости, 06.03.2025
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09:51 06.03.2025 (обновлено: 11:55 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/fsb-2003348263.html
ФСБ объяснила, как сведения о российских военных попадают к Киеву
ФСБ объяснила, как сведения о российских военных попадают к Киеву - РИА Новости, 06.03.2025
ФСБ объяснила, как сведения о российских военных попадают к Киеву
Информация о российских военных попадает к украинской разведке из-за несоблюдения элементарных требований о защите информации, сообщили в Федеральной службе... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T09:51:00+03:00
2025-03-06T11:55:00+03:00
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
нато
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Информация о российских военных попадает к украинской разведке из-за несоблюдения элементарных требований о защите информации, сообщили в Федеральной службе безопасности РФ."В настоящее время военной разведке Украины и СБУ удается получать информацию о российских военнослужащих в форме на фоне военной техники из всевозможных источников в интернете из-за несоблюдения элементарных требований по защите информации о принадлежности к Вооруженным силам Российской Федерации", - сказал сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой."Что касается сведений о подростках и образовательных организациях, то данная информация носит открытый характер и не составляет никакого труда для доступа каждого интернет-пользователя, уже не говоря о представителях иностранных спецслужб, которых специально обучают неправомерному доступу к сведениям закрытого характера", - добавил он.В настоящее время информационные технологии являются неотъемлемым элементом жизни людей, и сотрудники украинских спецслужб этим умело пользуются, отметил сотрудник ФСБ."В свою очередь, мы видим, как они осуществляют эту деятельность, и принимаем соответствующие меры", - подчеркнул он.ФСБ сообщила, что пресекла курируемую НАТО операцию военной разведки Украины по перехвату персональных данных подростков из столичного региона с целью их вербовки. Были выявлены факты неправомерного доступа ГУР минобороны Украины к информационным ресурсам центра "Авангард" и движения "Юнармия". Спецслужбы Украины перехватили скан-копии писем, касавшиеся организации военно-патриотического диктанта, видоизменили файлы и осуществили массовую рассылку в 42 образовательные организации. Последствия операции локализованы. Образовательные учреждения столичного региона были проинформированы о готовящихся провокациях, отмечает ФСБ.
https://ria.ru/20250228/pokushenie-2002155975.html
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украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, нато, россия, киев, безопасность
Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, НАТО, Россия, Киев, Безопасность
ФСБ объяснила, как сведения о российских военных попадают к Киеву

Киев получает данные о военных РФ из-за нарушения требований защиты информации

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Информация о российских военных попадает к украинской разведке из-за несоблюдения элементарных требований о защите информации, сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.
"В настоящее время военной разведке Украины и СБУ удается получать информацию о российских военнослужащих в форме на фоне военной техники из всевозможных источников в интернете из-за несоблюдения элементарных требований по защите информации о принадлежности к Вооруженным силам Российской Федерации", - сказал сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой.
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"Что касается сведений о подростках и образовательных организациях, то данная информация носит открытый характер и не составляет никакого труда для доступа каждого интернет-пользователя, уже не говоря о представителях иностранных спецслужб, которых специально обучают неправомерному доступу к сведениям закрытого характера", - добавил он.
В настоящее время информационные технологии являются неотъемлемым элементом жизни людей, и сотрудники украинских спецслужб этим умело пользуются, отметил сотрудник ФСБ.
"В свою очередь, мы видим, как они осуществляют эту деятельность, и принимаем соответствующие меры", - подчеркнул он.
ФСБ сообщила, что пресекла курируемую НАТО операцию военной разведки Украины по перехвату персональных данных подростков из столичного региона с целью их вербовки. Были выявлены факты неправомерного доступа ГУР минобороны Украины к информационным ресурсам центра "Авангард" и движения "Юнармия". Спецслужбы Украины перехватили скан-копии писем, касавшиеся организации военно-патриотического диктанта, видоизменили файлы и осуществили массовую рассылку в 42 образовательные организации. Последствия операции локализованы. Образовательные учреждения столичного региона были проинформированы о готовящихся провокациях, отмечает ФСБ.
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