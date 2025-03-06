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ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке подростков - РИА Новости, 06.03.2025
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09:47 06.03.2025 (обновлено: 11:22 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/fsb-2003347153.html
ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке подростков
ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке подростков - РИА Новости, 06.03.2025
ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке подростков
Сотрудники ФСБ сорвали операцию украинской разведки по вербовке подростков из Москвы и Подмосковья, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T09:47:00+03:00
2025-03-06T11:22:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
юнармия
нато
украина
россия
москва
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Сотрудники ФСБ сорвали операцию украинской разведки по вербовке подростков из Москвы и Подмосковья, сообщил Центр общественных связей спецслужбы."ФСБ России пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области для их дальнейшей вербовки", — говорится в релизе.Как пояснили в ЦОС, украинская разведка незаконно получила доступ к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", которые занимались организацией прошлогодней просветительской акции "Военно-патриотический диктант".Взломав электронные почтовые ящики, украинские спецслужбы перехватили письма с приглашением к диктанту. Они изменили файлы и массово разослали их в учебные заведения Москвы и области. Целью был сбор персональных данных подростков, чтобы в дальнейшем завербовать их для разведки против России.На видео, опубликованном ФСБ, сотрудник рассказал, что всего они установили электронные адреса 42 образовательных учреждений, которым украинская разведка разослала фейковые письма со ссылкой для оформления заявок на участие в диктанте.Благодаря мерам контрразведки последствия операции ГУР удалось локализовать. Учебные заведения проинформировали о готовящихся провокациях, заключили в ЦОС.
https://ria.ru/20250303/fsb-2002684329.html
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Подробности срыва операции украинской военной разведки по вербовке подростков
Видео от ФСБ, где приводятся подробности срыва операции украинской военной разведки по вербовке подростков из Москвы и Подмосковья
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, юнармия, нато, украина, россия, москва
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Юнармия, НАТО, Украина, Россия, Москва
ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке подростков

ФСБ пресекла курируемую НАТО операцию украинской разведки по вербовке подростков

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Сотрудники ФСБ сорвали операцию украинской разведки по вербовке подростков из Москвы и Подмосковья, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
"ФСБ России пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области для их дальнейшей вербовки", — говорится в релизе.
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Как пояснили в ЦОС, украинская разведка незаконно получила доступ к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", которые занимались организацией прошлогодней просветительской акции "Военно-патриотический диктант".
Взломав электронные почтовые ящики, украинские спецслужбы перехватили письма с приглашением к диктанту. Они изменили файлы и массово разослали их в учебные заведения Москвы и области. Целью был сбор персональных данных подростков, чтобы в дальнейшем завербовать их для разведки против России.
На видео, опубликованном ФСБ, сотрудник рассказал, что всего они установили электронные адреса 42 образовательных учреждений, которым украинская разведка разослала фейковые письма со ссылкой для оформления заявок на участие в диктанте.
Благодаря мерам контрразведки последствия операции ГУР удалось локализовать. Учебные заведения проинформировали о готовящихся провокациях, заключили в ЦОС.
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