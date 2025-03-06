Франция не намерена считаться с интересами России, заявили в МИД
МИД: Париж по-прежнему не намерен считаться с жизненно важными интересами России
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Париж по-прежнему не намерен считаться с жизненно важными интересами России, Франция нацелена на "принуждение" Москвы к нужным Западу решениям, говорится в заявлении МИД России.
"Лишний раз убеждаемся, что в Париже по-прежнему не намерены считаться с жизненно важными интересами нашей страны, нацелены на ее "принуждение" к нужным Западу решениям. Ничего из этого, разумеется, не выйдет", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.
В заявлении также сообщается, что речь Эммануэля Макрона пронизана темой обеспечения гарантий безопасности для Украины, однако о гарантиях безопасности для России в ней не было сказано ни слова.
"Но ведь именно отсутствие таких гарантий, постоянное создание Западом угроз для нашей страны, прежде всего через безудержное расширение НАТО – вопреки дававшимся обещаниям, стремление превратить Украину в антироссийский плацдарм и привели к нынешнему кризису. Неоднократно и на протяжении многих лет предупреждали об этом западных руководителей, включая и самого Макрона", - пояснили в МИД России.
Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.