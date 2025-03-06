https://ria.ru/20250306/frantsija-2003442314.html

Во Франции жестко раскритиковали Макрона за призывы к новым жертвам

Во Франции жестко раскритиковали Макрона за призывы к новым жертвам - РИА Новости, 06.03.2025

Во Франции жестко раскритиковали Макрона за призывы к новым жертвам

Оппозиция во Франции раскритиковала президента Эммануэля Макрона после его обращения к нации по вопросу поддержки Украины и обороны Европы, осудив его за... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:59:00+03:00

2025-03-06T16:59:00+03:00

2025-03-06T17:03:00+03:00

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ПАРИЖ, 6 мар – РИА Новости. Оппозиция во Франции раскритиковала президента Эммануэля Макрона после его обращения к нации по вопросу поддержки Украины и обороны Европы, осудив его за призывы к "новым жертвам", которые требуются от французов, манипуляции гражданами, их запугивание, а также переключение их внимания от настоящих проблем. Так, партии левых призвали Макрона не требовать "новых жертв от французов" после того, как президент объявил о "дополнительных инвестициях" в оборону. "Стремление к стратегической автономии Европейского союза должно быть нашей целью. Но выделение средств на это не может включать в себя новые жертвы для французов, деградацию наших государственных услуг и отказ от экологического перехода", - написал лидер партии социалистов Оливье Фор в соцсети Х. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян указал на то, что Макрон не видит настоящих проблем во Франции и играет в войну против России. По его словам, "реальная угроза для Франции - это не Россия, а финансовое банкротство страны, сокращение рабочих мест". "В очередной раз Макрон наврал французам о "российской угрозе". Нет абсолютно никакого риска, что России нападёт на страны НАТО. Он врет о поддержке своих европейских союзников. Он манипулирует французами, чтобы заманить их в финансовую ловушку и посягнуть на миллиарды их сбережений. Макрон видит врагов в Москве, но не на наших улицах. Сотни зон беззакония, наркоторговцы, которые правят всем, исламистские террористы на свободе и взрывная волна нелегальной иммиграции... И он играет военачальника против России. Именно к нашим границам мы должны отправить армию, а не на Украину!" - написал он в Х. По его словам, необходима демилитаризация Украины, которая должна быть "буферной зоной между славянским и западным миром". С ним согласился вице-президент правой партии "Национальное объединение" Себастьян Шеню, заявив, что Макрон играет на страхе французов, говоря об угрозе со стороны РФ. "Он играет на страхах. Первая угроза на французской земле - это исламский терроризм. Но мы больше не говорим об иммиграции, нестабильности, государственных финансах, торговой сделке с Меркосур, которая убивает наших фермеров. Зато мы говорим французам: "Подождите, это почти война против России, бойтесь, доверьтесь своему президенту", - сказал Шеню в эфире телеканала TF1. Он раскритиковал Макрона за "использование Украины для продвижения европейской федералистской программы", подразумевающей общую "европейскую оборону". Лидер зеленых Марин Тонделье, в свою очередь, заявила, что поддержка Украины ослабнет, если заставить платить за нее простых граждан. "Обеспечить финансирование военной экономики с помощью бюджета жесткой экономии? Нет. Без повышения налогов для самых богатых Эммануэль Макрон не сможет ни финансировать эти военные усилия, ни заставить население принять их. Потому что если солидарность с Украиной не будет финансироваться справедливо и приведет к дополнительным сокращениям бюджета, первыми жертвами которых станут наиболее уязвимые, поддержка Украины упадет в общественном мнении", - написала она в соцсети Х. Генеральный секретарь левой "Непокорившейся Франции" Мануэль Бомпар также заявил, что Макрон пытается играть на страхе французов. "У меня сложилось впечатление, что президент намерен пересмотреть нашу социальную модель, попросить нас работать дольше. Однако об этом, очевидно, не может быть и речи. Он не может использовать страх и беспокойство французов, чтобы навязать нам политику, которой мы не хотим", - сказал он в эфире телеканала LCI. По мнению депутата партии Эрика Кокреля, Макрон "застрял в риторике XX века". "Что изменилось за последние несколько недель? Это не российское наступление, это США, изменившие свои партнерства", - заявил он эфире телеканала BFMTV, выразив сожаление, что Франция не рассматривает выход из НАТО. Лидер коммунистов Фабьен Руссель отметил, что дискуссии об использовании ядерного оружия для защиты всего ЕС опасны. "Это не обеспечивает мир, это создает риск ядерной конфронтации в Европе… Очевидно, что не будет никакого военного решения (на Украине - ред.), а только политическое и дипломатическое решение путем переговоров", - заявил он в коммюнике. Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

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https://ria.ru/20250114/zelenskiy-1993626477.html

https://ria.ru/20250306/gosduma-2003319599.html

https://ria.ru/20250306/makron-2003317479.html

https://ria.ru/20250306/makron-2003424759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

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