https://ria.ru/20250306/fond-2003493388.html

Путин поблагодарил сотрудников фонда "Защитники Отечества"

Путин поблагодарил сотрудников фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 06.03.2025

Путин поблагодарил сотрудников фонда "Защитники Отечества"

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил фонд "Защитники Отечества" за работу по поддержке бойцов специальной военной операции и членов их семей. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:51:00+03:00

2025-03-06T19:51:00+03:00

2025-03-06T19:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил фонд "Защитники Отечества" за работу по поддержке бойцов специальной военной операции и членов их семей."Нам, конечно, нужно думать о тех, кто сейчас нуждается в нашей помощи. Это работа для будущих поколений. Поэтому хочу поблагодарить вас за то, что вы это делаете, за то, что вы оказываете помощь тем людям, которые выполнили свой долг перед родиной, которые выполнят его сейчас, и тем, кто как и вы, являются членами их семей", - сказал глава государства на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20250306/putin-2003473555.html

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россия, общество, владимир путин