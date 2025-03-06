Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил сотрудников фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:51 06.03.2025 (обновлено: 19:59 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/fond-2003493388.html
Путин поблагодарил сотрудников фонда "Защитники Отечества"
Путин поблагодарил сотрудников фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 06.03.2025
Путин поблагодарил сотрудников фонда "Защитники Отечества"
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил фонд "Защитники Отечества" за работу по поддержке бойцов специальной военной операции и членов их семей. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:51:00+03:00
2025-03-06T19:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003491798_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_1f30ff830590da70de5953eb50e77c12.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил фонд "Защитники Отечества" за работу по поддержке бойцов специальной военной операции и членов их семей."Нам, конечно, нужно думать о тех, кто сейчас нуждается в нашей помощи. Это работа для будущих поколений. Поэтому хочу поблагодарить вас за то, что вы это делаете, за то, что вы оказываете помощь тем людям, которые выполнили свой долг перед родиной, которые выполнят его сейчас, и тем, кто как и вы, являются членами их семей", - сказал глава государства на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20250306/putin-2003473555.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003491798_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2dc4d7404a09874a9a2fad4b693e6b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Владимир Путин
Путин поблагодарил сотрудников фонда "Защитники Отечества"

Путин поблагодарил фонд "Защитники Отечества" за поддержку бойцов СВО

© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил фонд "Защитники Отечества" за работу по поддержке бойцов специальной военной операции и членов их семей.
"Нам, конечно, нужно думать о тех, кто сейчас нуждается в нашей помощи. Это работа для будущих поколений. Поэтому хочу поблагодарить вас за то, что вы это делаете, за то, что вы оказываете помощь тем людям, которые выполнили свой долг перед родиной, которые выполнят его сейчас, и тем, кто как и вы, являются членами их семей", - сказал глава государства на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин пообещал встретиться с детьми сотрудников фонда "Защитники Отечества"
Вчера, 18:27
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала