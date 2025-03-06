https://ria.ru/20250306/flag-2003469146.html

На саммите ЕС в Брюсселе нашли российский след

На саммите ЕС в Брюсселе нашли российский след - РИА Новости, 06.03.2025

На саммите ЕС в Брюсселе нашли российский след

Российский флаг заметили в буфете в месте проведения европейского саммита в Брюсселе, пишет издание Euractiv. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T18:12:00+03:00

2025-03-06T18:12:00+03:00

2025-03-06T21:02:00+03:00

в мире

брюссель

россия

украина

евросоюз

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российский флаг заметили в буфете в месте проведения европейского саммита в Брюсселе, пишет издание Euractiv. "Пока лидеры ЕС ведут переговоры, журналисты и дипломаты устраивают перерыв и перекусывают в буфете (Европейского. — Прим. ред.) совета, где их встречает российский флаг", — говорится в материале. На опубликованной фотографии видно, что в буфете висит гирлянда из флагов, на котором можно заметить в том числе и российский. В четверг в Брюсселе проходит внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона. Ранее западные СМИ сообщали, что на этом саммите лидеры ЕС обсудят источники финансирования европейской обороны.Четвертого марта телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.

https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html

брюссель

россия

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в мире, брюссель, россия, украина, евросоюз