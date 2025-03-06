Рейтинг@Mail.ru
В Турции назвали действия Трампа тревожным звонком для Европы - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 06.03.2025 (обновлено: 17:15 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/fidan-2003446985.html
В Турции назвали действия Трампа тревожным звонком для Европы
В Турции назвали действия Трампа тревожным звонком для Европы - РИА Новости, 06.03.2025
В Турции назвали действия Трампа тревожным звонком для Европы
Политика президента США Дональда Трампа является "тревожным звонком" для европейской безопасности, государствам-членам НАТО необходимо "объединиться и создать... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:14:00+03:00
2025-03-06T17:15:00+03:00
украина
россия
сша
дональд трамп
хакан фидан
кир стармер
нато
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598831347_510:244:2457:1339_1920x0_80_0_0_682e8e01b4f1f040c0b689ad7b2980d0.jpg
АНКАРА, 6 мар - РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа является "тревожным звонком" для европейской безопасности, государствам-членам НАТО необходимо "объединиться и создать собственный центр притяжения", заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. "Действия президента США - это тревожный звонок для нас (стран-участниц НАТО - ред.), нужно (нам - ред.) объединиться и создать свой собственный центр притяжения", - сказал Фидан в интервью газете Financial Times. Министр иностранных дел добавил, что Турция хотела бы быть частью любой новой архитектуры европейской безопасности на случай, если НАТО распадется. "Джинн выпущен из бутылки, и нет способа вернуть его обратно: даже если Трамп решит не выводить войска из Европы в данный момент, есть вероятность, что в будущем кто-то с похожими взглядами и политическими идеями все равно сможет подумать о сокращении вклада Америки в европейскую безопасность", - подчеркнул Фидан. Обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на неназванных чиновников 17 февраля сообщил, что Трамп может принять решение о выводе американских военных из стран Прибалтики на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту, которые, как он отметил, могут привести к серьезным последствиям не только для Украины, но и для Европы. По словам журналиста, Соединенные Штаты перестали считаться для европейцев "союзником, на которого можно положиться". Телеканал NBC со ссылкой на американских госслужащих 20 февраля привел слова главы Пентагона Пита Хегсета, который в частном порядке заявил украинским чиновникам, что Штаты рассматривают возможность вывода большой части американских сил из Евросоюза. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине.
https://ria.ru/20250306/vsu-2003346657.html
https://ria.ru/20250306/tramp-2003446037.html
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
украина
россия
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598831347_573:156:2412:1535_1920x0_80_0_0_a45db556c3d13fa33032f0a40c643497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, дональд трамп, хакан фидан, кир стармер, нато, министерство обороны сша, турция, в мире, евросоюз
Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Хакан Фидан, Кир Стармер, НАТО, Министерство обороны США, Турция, В мире, Евросоюз
В Турции назвали действия Трампа тревожным звонком для Европы

Фидан предложил Европе создать свой центр силы из-за политики Трампа

© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 6 мар - РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа является "тревожным звонком" для европейской безопасности, государствам-членам НАТО необходимо "объединиться и создать собственный центр притяжения", заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
СМИ раскрыли, как Трамп подставил ВСУ
Вчера, 09:41
"Действия президента США - это тревожный звонок для нас (стран-участниц НАТО - ред.), нужно (нам - ред.) объединиться и создать свой собственный центр притяжения", - сказал Фидан в интервью газете Financial Times.
Министр иностранных дел добавил, что Турция хотела бы быть частью любой новой архитектуры европейской безопасности на случай, если НАТО распадется.
"Джинн выпущен из бутылки, и нет способа вернуть его обратно: даже если Трамп решит не выводить войска из Европы в данный момент, есть вероятность, что в будущем кто-то с похожими взглядами и политическими идеями все равно сможет подумать о сокращении вклада Америки в европейскую безопасность", - подчеркнул Фидан.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
На Западе рассказали, что Трамп сделает с Зеленским
Вчера, 17:11
Обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на неназванных чиновников 17 февраля сообщил, что Трамп может принять решение о выводе американских военных из стран Прибалтики на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту, которые, как он отметил, могут привести к серьезным последствиям не только для Украины, но и для Европы. По словам журналиста, Соединенные Штаты перестали считаться для европейцев "союзником, на которого можно положиться". Телеканал NBC со ссылкой на американских госслужащих 20 февраля привел слова главы Пентагона Пита Хегсета, который в частном порядке заявил украинским чиновникам, что Штаты рассматривают возможность вывода большой части американских сил из Евросоюза.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
Вчера, 08:00
 
УкраинаРоссияСШАДональд ТрампХакан ФиданКир СтармерНАТОМинистерство обороны СШАТурцияВ миреЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала