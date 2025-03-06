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В Турции назвали действия Трампа тревожным звонком для Европы

В Турции назвали действия Трампа тревожным звонком для Европы - РИА Новости, 06.03.2025

В Турции назвали действия Трампа тревожным звонком для Европы

Политика президента США Дональда Трампа является "тревожным звонком" для европейской безопасности, государствам-членам НАТО необходимо "объединиться и создать... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T17:14:00+03:00

2025-03-06T17:14:00+03:00

2025-03-06T17:15:00+03:00

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АНКАРА, 6 мар - РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа является "тревожным звонком" для европейской безопасности, государствам-членам НАТО необходимо "объединиться и создать собственный центр притяжения", заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. "Действия президента США - это тревожный звонок для нас (стран-участниц НАТО - ред.), нужно (нам - ред.) объединиться и создать свой собственный центр притяжения", - сказал Фидан в интервью газете Financial Times. Министр иностранных дел добавил, что Турция хотела бы быть частью любой новой архитектуры европейской безопасности на случай, если НАТО распадется. "Джинн выпущен из бутылки, и нет способа вернуть его обратно: даже если Трамп решит не выводить войска из Европы в данный момент, есть вероятность, что в будущем кто-то с похожими взглядами и политическими идеями все равно сможет подумать о сокращении вклада Америки в европейскую безопасность", - подчеркнул Фидан. Обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на неназванных чиновников 17 февраля сообщил, что Трамп может принять решение о выводе американских военных из стран Прибалтики на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту, которые, как он отметил, могут привести к серьезным последствиям не только для Украины, но и для Европы. По словам журналиста, Соединенные Штаты перестали считаться для европейцев "союзником, на которого можно положиться". Телеканал NBC со ссылкой на американских госслужащих 20 февраля привел слова главы Пентагона Пита Хегсета, который в частном порядке заявил украинским чиновникам, что Штаты рассматривают возможность вывода большой части американских сил из Евросоюза. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине.

https://ria.ru/20250306/vsu-2003346657.html

https://ria.ru/20250306/tramp-2003446037.html

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

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украина, россия, сша, дональд трамп, хакан фидан, кир стармер, нато, министерство обороны сша, турция, в мире, евросоюз