https://ria.ru/20250306/evropa-2003500136.html

Эксперт спрогнозировал острый кризис в Европе из-за Макрона

Эксперт спрогнозировал острый кризис в Европе из-за Макрона - РИА Новости, 06.03.2025

Эксперт спрогнозировал острый кризис в Европе из-за Макрона

Готовность Парижа, декларируемая президентом Франции Эммануэлем Макроном, предоставить гарантии ядерной безопасности странам Европейского союза может привести РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T20:48:00+03:00

2025-03-06T20:48:00+03:00

2025-03-06T20:48:00+03:00

в мире

франция

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эммануэль макрон

игорь коротченко

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нато

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Готовность Парижа, декларируемая президентом Франции Эммануэлем Макроном, предоставить гарантии ядерной безопасности странам Европейского союза может привести к острому военно-политическому кризису на европейском континенте, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Эксперту вручили в Государственной Думе РФ нагрудный знак "За укрепление обороноспособности государства" в соответствии с решением комитета Госдумы по обороне. Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. "Президент Франции Эммануэль Макрон, заявляя о готовности Парижа предоставить гарантии ядерной безопасности странам-членам ЕС в случае, если США свернут свое военное и ядерное присутствие в Европе, демонстрирует неуемные амбиции и может спровоцировать развитие острого военно-политического кризиса на европейском континенте", - сказал Коротченко. Он отметил, что Макрон балансирует, ставя мир на грань возможной третьей мировой войны. "Надо понимать, что заявление Макрона увязано с выходом на прямые переговоры между США и Россией по урегулированию украинского кризиса без какого-либо участия режима Зеленского, а также стран Евросоюза. Вместо того, чтобы поддержать мирные инициативы Москвы и Вашингтона, Париж де-факто действует в абсолютно противоположном направлении", - подчеркнул аналитик. Кроме того, президент Макрон заявляет о готовности ввести французский национальный воинский контингент на территорию Украины для того, чтобы выполнять некую "миротворческую миссию". "Совокупно все это мы рассматриваем исключительно как провоцирование нового витка военно-политической напряженности на европейском континенте и прямое провоцирование масштабного военно-политического столкновения между Евросоюзом и Россией", - отметил собеседник. Анонсированные планы ввода на Украину иностранного воинского контингента параллельно с мирными переговорами, по мнению Коротченко, "Россия будет рассматривать как вступление соответствующих стран ЕС в боевые действия против Вооруженных сил РФ со всеми вытекающими отсюда последствиями". "Разумеется, для парирования агрессивных действий воинского контингента Евросоюза либо тех или иных европейских государств-членов НАТО Россия будет использовать все имеющиеся в ее арсенале силы и средства", - резюмировал аналитик.

https://ria.ru/20250306/rossiya-2003455675.html

https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html

https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html

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в мире, франция, россия, эммануэль макрон, игорь коротченко, евросоюз, нато, госдума рф