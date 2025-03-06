https://ria.ru/20250306/evropa-2003499426.html

"Как можно скорее": в США забили тревогу из-за провокаций в Европе

"Как можно скорее": в США забили тревогу из-за провокаций в Европе - РИА Новости, 06.03.2025

"Как можно скорее": в США забили тревогу из-за провокаций в Европе

Великобритания и Франция втягивают США в ядерный конфликт, заявил бывший советник Пентагона Дэвид Пайн в интервью YouTube-каналу "Dialogue Works". РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T20:40:00+03:00

2025-03-06T20:40:00+03:00

2025-03-06T20:40:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Великобритания и Франция втягивают США в ядерный конфликт, заявил бывший советник Пентагона Дэвид Пайн в интервью YouTube-каналу "Dialogue Works"."Единственные значимые альянсы — это союзы между США, Великобританией и Францией, потому что у них есть ядерное оружие. Но учитывая тот факт, что они угрожают Третьей мировой войной с Россией, эта польза исчезает и превращается в риск, в угрозу национальной безопасности США", — считает он.По мнению эксперта, в случае начала военного конфликта европейских стран с Россией ракеты могут полететь и в сторону США."Они (европейцы. — Прим. ред.) делают все возможное, чтобы началась Третья мировая война, чего они, по их же собственным словам, боятся", — отметил он.Пайн назвал поведение союзников США глупым и противопоставил ему стремление американской администрации восстановить мир и стабильность в Европе."Все, что им нужно сделать, — установить отношения с Россией и как можно скорее закончить эту войну, которую НАТО ведет против России руками украинцев", — заключил эксперт.Осложнения в отношениях Европы и Вашингтона начались после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американские власти хотят, чтобы страны ЕС начали вести свою политику и научились принимать самостоятельные решения, в том числе ответственность за безопасность Украины.В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир.В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003479397.html

https://ria.ru/20250306/ssha-2003422037.html

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