https://ria.ru/20250306/evropa-2003497570.html
Песков не исключил, что Европа перестроится на новый лад
Песков не исключил, что Европа перестроится на новый лад - РИА Новости, 06.03.2025
Песков не исключил, что Европа перестроится на новый лад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Европа почувствует, куда дует ветер, и перестроится на то, чтобы вести диалог и пытаться... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T20:34:00+03:00
2025-03-06T20:34:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Европа почувствует, куда дует ветер, и перестроится на то, чтобы вести диалог и пытаться договориться. В беседе с корреспондентом издания Life Александром Юнашевым Песков отметил, что, по его мнению, Европа пока не перестроилась на тот лад, который сейчас возникает между Москвой и Вашингтоном, об этом говорят конфронтационные и милитаристские заявления, звучащие из Варшавы и Парижа. "Европейцы очень гибкие, иногда излишне, поэтому нельзя исключать, что они почувствуют, в какую сторону дует ветер", - сказал представитель Кремля, говоря о возможном диалоге.
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Европа, Россия, Москва, Дмитрий Песков, В мире, США
Песков не исключил, что Европа перестроится на новый лад
Песков: Европа почувствует, куда дует ветер, и попытается договориться