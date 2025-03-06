Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Европа не хочет вступать в коалицию по защите Украины без участия США - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/evropa-2003339922.html
СМИ: Европа не хочет вступать в коалицию по защите Украины без участия США
СМИ: Европа не хочет вступать в коалицию по защите Украины без участия США - РИА Новости, 06.03.2025
СМИ: Европа не хочет вступать в коалицию по защите Украины без участия США
Большинство стран Европы не хотят вступать в некую коалицию, подразумевающую отправку своих сил на Украину, если к ней каким-либо образом не будут вовлечены... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T09:03:00+03:00
2025-03-06T09:03:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
кир стармер
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Большинство стран Европы не хотят вступать в некую коалицию, подразумевающую отправку своих сил на Украину, если к ней каким-либо образом не будут вовлечены США, пишет испанская газета Pais. Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Британский премьер Кир Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. "Большинство европейских стран не хотят присоединяться к будущей коалиции, если Вашингтон не будет каким-либо образом вовлечен - даже если не войсками на земле, а поддержкой с воздуха и разведкой, - поскольку они считают важным, чтобы модель была надежной и действительно сдерживающей (для РФ - ред.)", - пишет издание. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003338635.html
https://ria.ru/20250306/rubio-2003328585.html
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003338420.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1855cf772fe87216cbc0ba6a4dc7c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кир Стармер, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО
СМИ: Европа не хочет вступать в коалицию по защите Украины без участия США

Pais: Европа не хочет вступать в коалицию по защите Украины без участия США

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Большинство стран Европы не хотят вступать в некую коалицию, подразумевающую отправку своих сил на Украину, если к ней каким-либо образом не будут вовлечены США, пишет испанская газета Pais.
Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Британский премьер Кир Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Украина не сможет воевать без помощи США, заявили в Японии
Вчера, 08:49
"Большинство европейских стран не хотят присоединяться к будущей коалиции, если Вашингтон не будет каким-либо образом вовлечен - даже если не войсками на земле, а поддержкой с воздуха и разведкой, - поскольку они считают важным, чтобы модель была надежной и действительно сдерживающей (для РФ - ред.)", - пишет издание.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией
Вчера, 05:44
Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Киев будет наблюдателем на переговорах по Украине, заявили в Нидерландах
Вчера, 08:48
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампКир СтармерСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала