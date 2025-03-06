https://ria.ru/20250306/evropa-2003339922.html

СМИ: Европа не хочет вступать в коалицию по защите Украины без участия США

СМИ: Европа не хочет вступать в коалицию по защите Украины без участия США - РИА Новости, 06.03.2025

СМИ: Европа не хочет вступать в коалицию по защите Украины без участия США

Большинство стран Европы не хотят вступать в некую коалицию, подразумевающую отправку своих сил на Украину, если к ней каким-либо образом не будут вовлечены... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T09:03:00+03:00

2025-03-06T09:03:00+03:00

2025-03-06T09:03:00+03:00

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кир стармер

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Большинство стран Европы не хотят вступать в некую коалицию, подразумевающую отправку своих сил на Украину, если к ней каким-либо образом не будут вовлечены США, пишет испанская газета Pais. Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Британский премьер Кир Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. "Большинство европейских стран не хотят присоединяться к будущей коалиции, если Вашингтон не будет каким-либо образом вовлечен - даже если не войсками на земле, а поддержкой с воздуха и разведкой, - поскольку они считают важным, чтобы модель была надежной и действительно сдерживающей (для РФ - ред.)", - пишет издание. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003338635.html

https://ria.ru/20250306/rubio-2003328585.html

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003338420.html

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