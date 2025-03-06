СМИ: Европа не хочет вступать в коалицию по защите Украины без участия США
Pais: Европа не хочет вступать в коалицию по защите Украины без участия США
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Большинство стран Европы не хотят вступать в некую коалицию, подразумевающую отправку своих сил на Украину, если к ней каким-либо образом не будут вовлечены США, пишет испанская газета Pais.
Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Британский премьер Кир Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир.
"Большинство европейских стран не хотят присоединяться к будущей коалиции, если Вашингтон не будет каким-либо образом вовлечен - даже если не войсками на земле, а поддержкой с воздуха и разведкой, - поскольку они считают важным, чтобы модель была надежной и действительно сдерживающей (для РФ - ред.)", - пишет издание.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.