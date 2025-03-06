https://ria.ru/20250306/es-2003508896.html
Лидеры ЕС ожидают проект Еврокомиссии по укреплению обороны
Лидеры ЕС ожидают проект Еврокомиссии по укреплению обороны - РИА Новости, 06.03.2025
Лидеры ЕС ожидают проект Еврокомиссии по укреплению обороны
Лидеры Евросоюза ожидают от Еврокомиссии стратегию развития обороны в ЕС с увеличением финансирования отрасли, продолжат обсуждение этой темы на саммитах в... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T22:47:00+03:00
2025-03-06T22:47:00+03:00
2025-03-06T22:48:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Лидеры Евросоюза ожидают от Еврокомиссии стратегию развития обороны в ЕС с увеличением финансирования отрасли, продолжат обсуждение этой темы на саммитах в марте и июне, говорится в письменных выводах по итогам встречи в верхах. "Евросовет с нетерпением ждет план о будущем европейской обороны, включая дополнительные элементы, направленные на существенное увеличение финансирования европейской обороны и укрепление европейской оборонной технологической и промышленной базы. Евросовет вернется к этому вопросу на своих заседаниях в марте и июне", - указывается в документе.
https://ria.ru/20250306/es-2003507803.html
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в мире, еврокомиссия, евросоюз, евросовет
В мире, Еврокомиссия, Евросоюз, Евросовет
Лидеры ЕС ожидают проект Еврокомиссии по укреплению обороны
Лидеры ЕС ожидают проект ЕК по укреплению обороны, включая увеличение расходов