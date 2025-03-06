https://ria.ru/20250306/es-2003507803.html

Орбан рассказал, зачем лидеры ЕС задавали Зеленскому вопросы на саммите

Орбан рассказал, зачем лидеры ЕС задавали Зеленскому вопросы на саммите - РИА Новости, 06.03.2025

Орбан рассказал, зачем лидеры ЕС задавали Зеленскому вопросы на саммите

Лидеры стран ЕС на внеочередном саммите сообщества задавали вопросы присутствовавшему там Владимиру Зеленскому с целью выяснить, что происходит на линии фронта... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T22:30:00+03:00

2025-03-06T22:30:00+03:00

2025-03-06T22:31:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Лидеры стран ЕС на внеочередном саммите сообщества задавали вопросы присутствовавшему там Владимиру Зеленскому с целью выяснить, что происходит на линии фронта и как видит ситуацию он сам, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мы выслушали президента Украины, а затем некоторые задавали вопросы, с помощью которых мы пытались понять, какая ситуация на линии фронта, и какая ситуация в голове президента Украины, что он думает о будущем", - сказал Орбан в видеообращении в соцсети Facebook*.Он напомнил, что США "дали понять, что значительно снизят уровень поддержки и даже прекратили ее в определенных сферах", поэтому лидеры стран ЕС "теперь ломают голову над вопросом, должна ли Украина теперь продолжать войну только при европейской поддержке". "И большинство европейских лидеров склоняются к тому, что эту войну следует продолжать. Украина должна продолжать войну, так что Европа сохранит не только тот груз, что был раньше, но и возьмет на себя тот финансовый и военный груз, который до сих пор платила Америка", - отметил Орбан. В четверг в Брюсселе проходит внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона. Ранее западные СМИ сообщали, что на внеочередном саммите лидеры ЕС обсудят источники финансирования европейской обороны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250306/sammit-2003487317.html

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в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз, сша