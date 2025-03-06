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Евросовет призвал Украину искать решение по транзиту газа
Евросовет призвал Украину искать решение по транзиту газа - РИА Новости, 06.03.2025
Евросовет призвал Украину искать решение по транзиту газа
Европейский совет попросил Еврокомиссию, Словакию и Украину решить проблему транзита газа, передает агентство Reuters со ссылкой на проект документа. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:06:00+03:00
2025-03-06T17:06:00+03:00
2025-03-06T17:40:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Европейский совет попросил Еврокомиссию, Словакию и Украину решить проблему транзита газа, передает агентство Reuters со ссылкой на проект документа."Евросовет просит комиссию, Словакию и Украину активизировать усилия по поиску решений проблемы транзита (газа. — Прим. ред.), в том числе путем возобновления (поставок. — Прим. ред.)", — говорится в материале.Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, указав, что лишился технической и юридической возможности подавать голубое топливо для транзита через соседнюю страну."Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.
https://ria.ru/20250305/gaz-2003239233.html
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Словакия, Украина, Европейский совет, Еврокомиссия, Евросовет, транзит газа через Украину, В мире, Россия, Европа, Турецкий поток
Евросовет призвал Украину искать решение по транзиту газа
Reuters: Евросовет призвал ЕК, Словакию и Украину найти решение по транзиту газа