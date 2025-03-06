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Евросовет призвал Украину искать решение по транзиту газа - РИА Новости, 06.03.2025
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17:06 06.03.2025 (обновлено: 17:40 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/es-2003444513.html
Евросовет призвал Украину искать решение по транзиту газа
Евросовет призвал Украину искать решение по транзиту газа - РИА Новости, 06.03.2025
Евросовет призвал Украину искать решение по транзиту газа
Европейский совет попросил Еврокомиссию, Словакию и Украину решить проблему транзита газа, передает агентство Reuters со ссылкой на проект документа. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:06:00+03:00
2025-03-06T17:40:00+03:00
словакия
украина
европейский совет
еврокомиссия
евросовет
транзит газа через украину
в мире
россия
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Европейский совет попросил Еврокомиссию, Словакию и Украину решить проблему транзита газа, передает агентство Reuters со ссылкой на проект документа."Евросовет просит комиссию, Словакию и Украину активизировать усилия по поиску решений проблемы транзита (газа. — Прим. ред.), в том числе путем возобновления (поставок. — Прим. ред.)", — говорится в материале.Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, указав, что лишился технической и юридической возможности подавать голубое топливо для транзита через соседнюю страну."Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.
https://ria.ru/20250305/gaz-2003239233.html
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словакия, украина, европейский совет, еврокомиссия, евросовет, транзит газа через украину, в мире, россия, европа, турецкий поток
Словакия, Украина, Европейский совет, Еврокомиссия, Евросовет, транзит газа через Украину, В мире, Россия, Европа, Турецкий поток
Евросовет призвал Украину искать решение по транзиту газа

Reuters: Евросовет призвал ЕК, Словакию и Украину найти решение по транзиту газа

© AP Photo / Bela SzandelszkyСотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия
Сотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Сотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Европейский совет попросил Еврокомиссию, Словакию и Украину решить проблему транзита газа, передает агентство Reuters со ссылкой на проект документа.
"Евросовет просит комиссию, Словакию и Украину активизировать усилия по поиску решений проблемы транзита (газа. — Прим. ред.), в том числе путем возобновления (поставок. — Прим. ред.)", — говорится в материале.
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Украина ведет переговоры с США о поставках газа в Европу, пишет WSJ
5 марта, 16:14
Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, указав, что лишился технической и юридической возможности подавать голубое топливо для транзита через соседнюю страну.
"Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.

"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток, по одной газ идет в Турцию, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020-го.

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Президент Словакии поддержал призыв к Украине восстановить транзит газа
5 марта, 23:29
 
СловакияУкраинаЕвропейский советЕврокомиссияЕвросоветтранзит газа через УкраинуВ миреРоссияЕвропаТурецкий поток
 
 
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