https://ria.ru/20250306/es-2003411839.html

В Совфеде объяснили, для чего жителей ЕС пугают российской угрозой

В Совфеде объяснили, для чего жителей ЕС пугают российской угрозой - РИА Новости, 06.03.2025

В Совфеде объяснили, для чего жителей ЕС пугают российской угрозой

Руководство стран Евросоюза пугает своих граждан "российской угрозой", чтобы отвлечь их от внутренних проблем, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T14:55:00+03:00

2025-03-06T14:55:00+03:00

2025-03-06T14:55:00+03:00

россия

европа

франция

константин косачев

эммануэль макрон

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Руководство стран Евросоюза пугает своих граждан "российской угрозой", чтобы отвлечь их от внутренних проблем, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Сейчас ЕС убивает двух зайцев: чем больше они запугивают своих граждан "российской угрозой", тем меньше внимания на внутренние проблемы. А во-вторых, во всех проблемах можно винить Россию. И нынешняя Европа делает свой выбор - ничего не менять. Гибель людей в зоне конфликта для них точно не аргумент – погибают русские и украинцы, но когда это смущало Европу?", - написал Косачев в своем телеграм-канале. Сенатор отметил, что нагнетаемая в Западной Европе истерия, на самом деле, "не только не про Украину, но уже и не про Россию". По его словам, нынешние лидеры ЕС боятся смены идеологии внутри объединения. "Если Россия – это не злобный монстр, а такая же страна со своими национальными интересами, с которой не только можно, но и нужно вести переговоры, то как тогда объяснить европейским налогоплательщикам, куда в течение многих лет уходили миллиарды?", - задался вопросом парламентарий. Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.

https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html

https://ria.ru/20250306/makron-2003328431.html

россия

европа

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, франция, константин косачев, эммануэль макрон, евросоюз, в мире