В Совфеде объяснили, для чего жителей ЕС пугают российской угрозой
Косачев: политики ЕС пугают граждан российской угрозой, чтобы отвлечь от проблем
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Руководство стран Евросоюза пугает своих граждан "российской угрозой", чтобы отвлечь их от внутренних проблем, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Сейчас ЕС убивает двух зайцев: чем больше они запугивают своих граждан "российской угрозой", тем меньше внимания на внутренние проблемы. А во-вторых, во всех проблемах можно винить Россию. И нынешняя Европа делает свой выбор - ничего не менять. Гибель людей в зоне конфликта для них точно не аргумент – погибают русские и украинцы, но когда это смущало Европу?", - написал Косачев в своем телеграм-канале.
Сенатор отметил, что нагнетаемая в Западной Европе истерия, на самом деле, "не только не про Украину, но уже и не про Россию". По его словам, нынешние лидеры ЕС боятся смены идеологии внутри объединения.
"Если Россия – это не злобный монстр, а такая же страна со своими национальными интересами, с которой не только можно, но и нужно вести переговоры, то как тогда объяснить европейским налогоплательщикам, куда в течение многих лет уходили миллиарды?", - задался вопросом парламентарий.
Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.