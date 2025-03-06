https://ria.ru/20250306/duda-2003487103.html

Президент Польши обратился к Зеленскому со срочным призывом

Президент Польши обратился к Зеленскому со срочным призывом - РИА Новости, 06.03.2025

Президент Польши обратился к Зеленскому со срочным призывом

Владимир Зеленский должен вернуться к спокойным переговорам с США, заявил польский президент Анджей Дуда на брифинге по итогам встречи с генсеком НАТО Марком... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:22:00+03:00

2025-03-06T19:22:00+03:00

2025-03-06T19:22:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский должен вернуться к спокойным переговорам с США, заявил польский президент Анджей Дуда на брифинге по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. "Я верю, что это переходная ситуация в отношениях между США и Украиной, временная ситуация с появившимся переговорным тупиком", - сказал он, выразив надежду, что "эта сложная ситуация подходит к концу". По словам Дуды, он призвал Зеленского "к спокойным переговорам с США на тему дальнейшей поддержки Украины, не только чисто военной, но и политической". "Это очень сложные и острые переговоры. Но я верю, что мы по-прежнему в стадии переговоров", - отметил он. Президент Польши выразил мнение, что помощь Украине в интересах США с учетом перспектив заключения соглашения по редкоземельным металлам между Киевом и Вашингтоном. "Украина станет стратегическим местом для США, учитывая добываемые на Украине для США природные ресурсы", - считает Дуда. Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. В ночь на среду по московскому времени Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что получил письмо от Зеленского с заверением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил готовность Зеленского приступить к мирным переговорам, но также напомнил, что на Украине все еще действует запрет на переговоры с Россией. Как позднее сообщило украинское издание "Лига", пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии журналистам заявил, что ни одного письма не было, а Трамп говорил о посте Зеленского в соцсети. Зеленский 4 марта опубликовал в социальной сети Х сообщение, в котором попытался извиниться после перепалки с президентом США в Белом доме 28 февраля, отметив, что сожалеет о случившемся и согласен на переговоры как можно скорее.

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531912.html

https://ria.ru/20250303/ssha-2002697672.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, анджей дуда, нато