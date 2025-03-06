Президент Польши обратился к Зеленскому со срочным призывом
Президент Польши Дуда призвал Зеленского вернуться к спокойным переговорам с США
© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский должен вернуться к спокойным переговорам с США, заявил польский президент Анджей Дуда на брифинге по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
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По словам Дуды, он призвал Зеленского "к спокойным переговорам с США на тему дальнейшей поддержки Украины, не только чисто военной, но и политической".
"Это очень сложные и острые переговоры. Но я верю, что мы по-прежнему в стадии переговоров", - отметил он.
"Украина станет стратегическим местом для США, учитывая добываемые на Украине для США природные ресурсы", - считает Дуда.
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Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
В ночь на среду по московскому времени Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что получил письмо от Зеленского с заверением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил готовность Зеленского приступить к мирным переговорам, но также напомнил, что на Украине все еще действует запрет на переговоры с Россией.
Как позднее сообщило украинское издание "Лига", пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии журналистам заявил, что ни одного письма не было, а Трамп говорил о посте Зеленского в соцсети. Зеленский 4 марта опубликовал в социальной сети Х сообщение, в котором попытался извиниться после перепалки с президентом США в Белом доме 28 февраля, отметив, что сожалеет о случившемся и согласен на переговоры как можно скорее.
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