Рейтинг@Mail.ru
При столкновении автобусов в Белгородской области погибли шесть человек - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:21 06.03.2025 (обновлено: 23:02 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/dtp-2003506506.html
При столкновении автобусов в Белгородской области погибли шесть человек
При столкновении автобусов в Белгородской области погибли шесть человек - РИА Новости, 06.03.2025
При столкновении автобусов в Белгородской области погибли шесть человек
Шесть человек погибли после столкновения двух автобусов в Белгородской области, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T22:21:00+03:00
2025-03-06T23:02:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
БЕЛГОРОД, 6 мар — РИА Новости. Шесть человек погибли после столкновения двух автобусов в Белгородской области, сообщили РИА Новости в УМВД по региону."Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП с участием двух автобусов в Белгородской области. В результате происшествия погибли шесть человек. По предварительным данным, 6 марта, около 21:00, в районе села Великомихайловка Новооскольского муниципального округа Белгородской области произошло столкновение двух автобусов Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai", — говорится в заявлении. Уточняется, что погибшие — пассажиры автобуса Mercedes-Benz Sprinter, еще четверых доставили в больницу с травмами. Предварительно, в другом транспортном средстве никто не пострадал. "В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются", — добавили в ведомстве.Прокуратура Белгородской области в Telegram-канале сообщила о начале проверки соблюдения требований законодательства при организации пассажирских перевозок.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о большой аварии с пятью погибшими и многими пострадавшими в Новооскольском округе. Он выехал на место происшествия.
https://ria.ru/20250306/dtp-2003339485.html
https://ria.ru/20250303/dtp-2002862905.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
При столкновении автобусов в Белгородской области погибли шесть человек

При столкновении двух автобусов в Белгородской области погибли шесть человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 6 мар — РИА Новости. Шесть человек погибли после столкновения двух автобусов в Белгородской области, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
"Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП с участием двух автобусов в Белгородской области. В результате происшествия погибли шесть человек. По предварительным данным, 6 марта, около 21:00, в районе села Великомихайловка Новооскольского муниципального округа Белгородской области произошло столкновение двух автобусов Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai", — говорится в заявлении.
Авария на трассе под Волгоградом с участием микроавтобуса - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Под Волгоградом при ДТП с микроавтобусом и грузовиком погиб человек
Вчера, 08:58
Уточняется, что погибшие — пассажиры автобуса Mercedes-Benz Sprinter, еще четверых доставили в больницу с травмами. Предварительно, в другом транспортном средстве никто не пострадал.
«
"В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются", — добавили в ведомстве.
Прокуратура Белгородской области в Telegram-канале сообщила о начале проверки соблюдения требований законодательства при организации пассажирских перевозок.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о большой аварии с пятью погибшими и многими пострадавшими в Новооскольском округе. Он выехал на место происшествия.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
На востоке Москвы произошло ДТП на МКАД
3 марта, 23:34
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала