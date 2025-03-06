При столкновении автобусов в Белгородской области погибли шесть человек
При столкновении двух автобусов в Белгородской области погибли шесть человек
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 мар — РИА Новости. Шесть человек погибли после столкновения двух автобусов в Белгородской области, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
"Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП с участием двух автобусов в Белгородской области. В результате происшествия погибли шесть человек. По предварительным данным, 6 марта, около 21:00, в районе села Великомихайловка Новооскольского муниципального округа Белгородской области произошло столкновение двух автобусов Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai", — говорится в заявлении.
Уточняется, что погибшие — пассажиры автобуса Mercedes-Benz Sprinter, еще четверых доставили в больницу с травмами. Предварительно, в другом транспортном средстве никто не пострадал.
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"В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются", — добавили в ведомстве.
Прокуратура Белгородской области в Telegram-канале сообщила о начале проверки соблюдения требований законодательства при организации пассажирских перевозок.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о большой аварии с пятью погибшими и многими пострадавшими в Новооскольском округе. Он выехал на место происшествия.
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