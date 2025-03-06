Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье BMW столкнулся с двумя легковушками, погиб человек - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 06.03.2025 (обновлено: 11:45 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/dtp-2003366192.html
В Подмосковье BMW столкнулся с двумя легковушками, погиб человек
В Подмосковье BMW столкнулся с двумя легковушками, погиб человек - РИА Новости, 06.03.2025
В Подмосковье BMW столкнулся с двумя легковушками, погиб человек
Один человек погиб, трое пострадали в результате столкновения трех легковых машин на трассе М-4 в Ступино, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T11:42:00+03:00
2025-03-06T11:45:00+03:00
происшествия
авто
ступино
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003366390_0:5:779:443_1920x0_80_0_0_a7af39fb59d20111011f5a57b452f988.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в результате столкновения трех легковых машин на трассе М-4 в Ступино, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. По предварительным данным, около 06.20 на 74-м километре автодороги М-4 "Дон" в городском округе Ступино водитель BMW не справился с управлением и совершил наезд на металлическое барьерное ограждение, после чего с ним столкнулись еще две легковушки. "В результате ДТП один человек погиб, а трое получили телесные повреждения, один из которых несовершеннолетний 2014 года рождения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Движение в сторону Москвы ограничено. Организован объезд на трассу А-108, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250306/dtp-2003339485.html
ступино
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003366390_106:0:697:443_1920x0_80_0_0_dc1e40f4909abda65a7d0c38efa8fe0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, ступино, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Ступино, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье BMW столкнулся с двумя легковушками, погиб человек

В Подмосковье BMW столкнулся с двумя легковушками на трассе М-4, погиб человек

© Фото : ГУ МВД России по Московской областиНа месте массового ДТП в Ступино Московской области
На месте массового ДТП в Ступино Московской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
На месте массового ДТП в Ступино Московской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в результате столкновения трех легковых машин на трассе М-4 в Ступино, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
По предварительным данным, около 06.20 на 74-м километре автодороги М-4 "Дон" в городском округе Ступино водитель BMW не справился с управлением и совершил наезд на металлическое барьерное ограждение, после чего с ним столкнулись еще две легковушки.
"В результате ДТП один человек погиб, а трое получили телесные повреждения, один из которых несовершеннолетний 2014 года рождения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Движение в сторону Москвы ограничено. Организован объезд на трассу А-108, уточнили в ведомстве.
Авария на трассе под Волгоградом с участием микроавтобуса - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Под Волгоградом при ДТП с микроавтобусом и грузовиком погиб человек
Вчера, 08:58
 
ПроисшествияАвтоСтупиноМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала