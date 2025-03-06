https://ria.ru/20250306/dtp-2003366192.html

В Подмосковье BMW столкнулся с двумя легковушками, погиб человек

В Подмосковье BMW столкнулся с двумя легковушками, погиб человек - РИА Новости, 06.03.2025

В Подмосковье BMW столкнулся с двумя легковушками, погиб человек

Один человек погиб, трое пострадали в результате столкновения трех легковых машин на трассе М-4 в Ступино, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T11:42:00+03:00

2025-03-06T11:42:00+03:00

2025-03-06T11:45:00+03:00

происшествия

авто

ступино

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в результате столкновения трех легковых машин на трассе М-4 в Ступино, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. По предварительным данным, около 06.20 на 74-м километре автодороги М-4 "Дон" в городском округе Ступино водитель BMW не справился с управлением и совершил наезд на металлическое барьерное ограждение, после чего с ним столкнулись еще две легковушки. "В результате ДТП один человек погиб, а трое получили телесные повреждения, один из которых несовершеннолетний 2014 года рождения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Движение в сторону Москвы ограничено. Организован объезд на трассу А-108, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250306/dtp-2003339485.html

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происшествия, авто, ступино, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)