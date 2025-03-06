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В Подмосковье BMW столкнулся с двумя легковушками, погиб человек
В Подмосковье BMW столкнулся с двумя легковушками, погиб человек - РИА Новости, 06.03.2025
В Подмосковье BMW столкнулся с двумя легковушками, погиб человек
Один человек погиб, трое пострадали в результате столкновения трех легковых машин на трассе М-4 в Ступино, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T11:42:00+03:00
2025-03-06T11:42:00+03:00
2025-03-06T11:45:00+03:00
происшествия
авто
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в результате столкновения трех легковых машин на трассе М-4 в Ступино, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. По предварительным данным, около 06.20 на 74-м километре автодороги М-4 "Дон" в городском округе Ступино водитель BMW не справился с управлением и совершил наезд на металлическое барьерное ограждение, после чего с ним столкнулись еще две легковушки. "В результате ДТП один человек погиб, а трое получили телесные повреждения, один из которых несовершеннолетний 2014 года рождения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Движение в сторону Москвы ограничено. Организован объезд на трассу А-108, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250306/dtp-2003339485.html
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происшествия, авто, ступино, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Ступино, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье BMW столкнулся с двумя легковушками, погиб человек
В Подмосковье BMW столкнулся с двумя легковушками на трассе М-4, погиб человек