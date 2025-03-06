https://ria.ru/20250306/druzhba-2003321729.html

СМИ назвали причину прекращения поставок нефти по "Дружбе"

СМИ назвали причину прекращения поставок нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 06.03.2025

СМИ назвали причину прекращения поставок нефти по "Дружбе"

Поставки нефти в Чехию по трубопроводу дружба прекращены из-за возникших проблем с оплатой, пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T03:04:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Поставки нефти в Чехию по трубопроводу дружба прекращены из-за возникших проблем с оплатой, пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.Сообщается, что платежи остановились со стороны владельца чешских перерабатывающих заводов из-за введенных Соединенными Штатами антироссийских санкций."Платежи застопорились на фоне проблем, связанных с последним пакетом санкций, введенных США против России", — сказал один из источников.Ранее издание Denník N сообщило, что в Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу "Дружба". Информацию также подтвердил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек.Поставки по "Дружбе" прерывались в начале декабря. Тогда местные СМИ сообщали, что это произошло по административной причине.Чехия получает по трубопроводу "Дружба" 58 процентов всего объема импортируемой нефти.

https://ria.ru/20250301/evropa-2002476667.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003111432.html

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