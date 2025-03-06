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СМИ назвали причину прекращения поставок нефти по "Дружбе"
СМИ назвали причину прекращения поставок нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 06.03.2025
СМИ назвали причину прекращения поставок нефти по "Дружбе"
Поставки нефти в Чехию по трубопроводу дружба прекращены из-за возникших проблем с оплатой, пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T03:04:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Поставки нефти в Чехию по трубопроводу дружба прекращены из-за возникших проблем с оплатой, пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.Сообщается, что платежи остановились со стороны владельца чешских перерабатывающих заводов из-за введенных Соединенными Штатами антироссийских санкций."Платежи застопорились на фоне проблем, связанных с последним пакетом санкций, введенных США против России", — сказал один из источников.Ранее издание Denník N сообщило, что в Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу "Дружба". Информацию также подтвердил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек.Поставки по "Дружбе" прерывались в начале декабря. Тогда местные СМИ сообщали, что это произошло по административной причине.Чехия получает по трубопроводу "Дружба" 58 процентов всего объема импортируемой нефти.
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чехия, сша, россия, в мире
Чехия, США, Россия, В мире
СМИ назвали причину прекращения поставок нефти по "Дружбе"
Reuters: поставки нефти в Чехию по "Дружбе" остановились из-за проблем с оплатой