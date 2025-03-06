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Путин назвал участника СВО Дорохина настоящим героем - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:49 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/dorokhin-2003478979.html
Путин назвал участника СВО Дорохина настоящим героем
Путин назвал участника СВО Дорохина настоящим героем - РИА Новости, 06.03.2025
Путин назвал участника СВО Дорохина настоящим героем
Президент России Владимир Путин назвал настоящим героем участника спецоперации Владислава Дорохина, который спас своих боевых товарищей, ценой своей жизни... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:49:00+03:00
2025-03-06T18:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал настоящим героем участника спецоперации Владислава Дорохина, который спас своих боевых товарищей, ценой своей жизни уничтожив украинских боевиков. Путин в четверг приехал в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Президент во время посещения центра в преддверии 8 марта встретился с женщинами – участницами и ветеранами СВО, женами и матерями бойцов и сотрудницами фонда "Защитники Отечества". Одна из участниц этой встречи - советник главы Крыма по вопросам медицинского сопровождения членов семей погибших участников СВО Ольга Дорохина - рассказала о своем сыне, который погиб в июне 2022 года на угледарском направлении. Бойцу было присвоено звание Героя России. Дорохина рассказала, что он погиб, дав возможность отойти своим товарищам, сымитировал сдачу в плен и впоследствии ценой своей жизни уничтожил украинских боевиков. Все его товарищи остались живы. "Герой настоящий", - сказал Путин. Президент спросил о его возрасте. Мама героя ответила, что сыну был 21 год.
https://ria.ru/20250306/putin-2003476762.html
https://ria.ru/20250306/putin-2003476445.html
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общество, россия, москва, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин назвал участника СВО Дорохина настоящим героем

Путин назвал Дорохина, спасшего товарищей ценой своей жизни, настоящим героем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал настоящим героем участника спецоперации Владислава Дорохина, который спас своих боевых товарищей, ценой своей жизни уничтожив украинских боевиков.
Путин в четверг приехал в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Президент во время посещения центра в преддверии 8 марта встретился с женщинами – участницами и ветеранами СВО, женами и матерями бойцов и сотрудницами фонда "Защитники Отечества".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин высказался об ошибках врагов России
Вчера, 18:40
Одна из участниц этой встречи - советник главы Крыма по вопросам медицинского сопровождения членов семей погибших участников СВО Ольга Дорохина - рассказала о своем сыне, который погиб в июне 2022 года на угледарском направлении. Бойцу было присвоено звание Героя России.
Дорохина рассказала, что он погиб, дав возможность отойти своим товарищам, сымитировал сдачу в плен и впоследствии ценой своей жизни уничтожил украинских боевиков. Все его товарищи остались живы.
"Герой настоящий", - сказал Путин.
Президент спросил о его возрасте. Мама героя ответила, что сыну был 21 год.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин призвал тиражировать опыт Москвы по работе с "Защитниками Отечества"
Вчера, 18:40
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
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